Dorpsraad Herkingen zet zich in voor verbinding en leefbaarheid in het dorp

Het radioprogramma Op de Hoagte is gestart met een nieuwe serie uitzendingen waarin de dorpsraden van Goeree-Overflakkee centraal staan. In die afleveringen schuiven vertegenwoordigers van een dorpsraad aan om te vertellen over hun werkzaamheden, activiteiten en de thema’s die in hun dorp spelen. Op woensdag 22 oktober 2025 was het de beurt aan Andres Bazen en Marja Hogerwerf van de dorpsraad Herkingen. Tijdens het gesprek ging het over de kracht van samenwerking, het belang van leefbaarheid en de uitdagingen die het dorp bezighouden, van woningbouw tot jongerenoverlast.

Dorp van Morgen: omzien naar elkaar

Herkingen is sinds kort officieel aangesloten bij het project Dorp van Morgen, een initiatief dat draait om verbinding en zorg voor elkaar. “Dat is naar elkaar omkijken, verbinding met elkaar,” vertelt Hogerwerf. “Maar ook met verschillende stichtingen. CuraMare is erbij betrokken, Stichting Zijn, en De Goeie Nieuwe Tijd.”

Tijdens een recente inwonersavond in Herkingen kwamen zo’n zeventig mensen samen om te praten met raadsleden, organisaties en verenigingen. “Er waren een soort kraampjes,” legt Hogerwerf uit. “Mensen konden één op één in gesprek met bijvoorbeeld CuraMare, de woningbouwvereniging of de dorpsagent.” Volgens haar is dat een succes: “De raad wil dat elke ambtsperiode één keer doen. Nu waren wij de laatste, maar dat geeft niet.”

Jongeren, ouderen en sociale samenhang

De Dorpsraad Herkingen probeert oog te houden voor zowel jong als oud. “Er was best wat trammelant met jongeren, maar dat is gelukkig allemaal wel opgelost,” vertelt voorzitter Andres Bazen. “En door de vergrijzing moet je goed op de ouderen letten. Degenen die eenzaam zijn, die komen daar net niet vooruit. Dus moet je gewoon om je heen kijken. Als je iemand al een tijdje niet gezien hebt, bel dan eens aan en maak een praatje of nodig iemand uit voor een koffiemoment.”

Volgens dorpsraad lid Hogerwerf wordt daar in Herkingen al goed op ingespeeld. “In het dorp worden nu al ‘koffiepraatjes’ gehouden waar veel animo voor is,” zegt ze. “En dan wordt er ook echt net als in Den Haag een heleboel gekletst.”

Samenwerking en toekomst van het dorp

Ook de lokale voetbalvereniging kwam ter sprake. Bazen benadrukt dat samenwerking met buurdorp Nieuwe-Tonge cruciaal is voor de toekomst: “We hebben de jeugd, tien jaar geleden, samen met NTVV opgestart. Jeugd is de toekomst. Dat zie je nu heel goed.” Hij vergelijkt de situatie met die van SNS in Stad aan ’t Haringvliet: “SNS was de jeugd al jaren aan het opdrogen. En als je er in doorstroomt krijgt men senioren, dan heb je op een gegeven moment niks meer. Wij hebben dat beter en op tijd aangepakt.”

Bazen ziet de toekomst van Herkingen met vertrouwen tegemoet, maar benoemt ook uitdagingen. “Het dorp vergrijst, dat gaat best hard. Daarom is woningbouw belangrijk. Er ligt een mooi plan, maar de uitvalsweg is een probleem.” Hij lacht: “Er zit vast ergens een kikker dwars, maar ik zou het wel weten: Wellestrijpsedijk doortrekken en klaar.”

Veiligheid en dorpsgevoel

Naast alle plannen en gesprekken speelt veiligheid ook een rol. De buurtpreventie in Herkingen is inmiddels een bekend gezicht in het dorp. “Dat is gewoon nodig,” zegt Hogerwerf. “We lopen zeven dagen in de week en de tijden zijn flexibel. Dus je kan nooit zeggen: ze lopen alleen maar tussen 19:00 en 20:00 uur. Ze weten nooit wanneer we op pad gaan.” Volgens haar heeft het effect: “Daardoor is de rust echt teruggekomen in het dorp. Het strandje was altijd wel het doelwit van samenkomst, maar die weten nu ook: dat moeten we maar niet meer doen.”

Met initiatieven als Dorp van Morgen en de buurtpreventie laat Herkingen zien wat betrokkenheid betekent. “We proberen meer naar elkaar om te kijken en elkaar meer te helpen,” vat Hogerwerf samen.

