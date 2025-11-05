Zo werkt urgentie bij sociale huur op Goeree-Overflakkee

Het woningtekort is een bekend landelijk probleem. Ook op Goeree-Overflakkee stijgt de vraag naar sociale huurwoningen. Niet iedereen hoeft echter jarenlang te wachten op een woning. Sommige woningzoekenden kunnen in bepaalde situaties urgentie aanvragen. Ook statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, komen hiervoor in aanmerking. Over dit onderwerp bestaan verschillende meningen, maar zij vormen niet de grootste groep. Natascha van Noord, adviseur communicatie van Oost West Wonen, de sociale wooncorporatie van het eiland, licht de cijfers toe.

Volgens Oost West Wonen werden er in 2024 op Goeree-Overflakkee 319 sociale huurwoningen opnieuw verhuurd. Van het totaal aan vrijkomende woningen ging 67% naar reguliere woningzoekenden en 33% naar woningzoekenden met urgentie. Van de woningen die met urgentie zijn toegewezen, ging 10% naar huurders die hun oude woning moesten verlaten vanwege sloop of renovatie. Statushouders kregen 8% van de vrijgekomen woningen toegewezen. De overige toewijzingen met urgentie (15%) waren gebaseerd op medische of psychosociale factoren, mantelzorg, huiselijk geweld, financiële problemen of echtscheiding.

Toewijzing

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen urgentie aanvragen als zij ingeschreven staan bij Oost West Wonen en in de genoemde bijzondere situaties verkeren. De urgentiecommissie beoordeelt daarna de mate van urgentie en drukt deze uit in extra inschrijfduur. De urgentieverklaring is niet vrijblijvend: wie een passende woning weigert, verliest de urgentie. Ook adviseert Oost West Wonen woningzoekenden om actief te reageren op het huuraanbod en hun zoekgebied zo breed mogelijk te houden.

Toename

Van Noord merkt op dat het aantal actieve woningzoekenden duidelijk toeneemt. De gemiddelde zoekduur van mensen die actief reageren op woningen was in 2024, net als in 2023, 13 maanden. Hoe snel iemand uiteindelijk een woning vindt, hangt af van meerdere factoren, zoals de inschrijfduur en de breedte van de zoektocht. Breed zoeken betekent dat woningzoekenden zich niet beperken tot één type woning, dorp of prijsklasse, maar meerdere opties overwegen.

Op de website van Oost West Wonen is te zien welke woningen recent zijn verhuurd en welke inschrijfduur daarvoor gold.

Door Internetredactie Omroep Archipel