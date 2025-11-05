Baggerwerk op Goeree-Overflakkee later gestart door nieuwe natuurregels

Het waterschap Hollandse Delta is later begonnen met het verwijderen van slib en plantenresten uit sloten en vaarten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. De jaarlijkse baggerwerkzaamheden startten later dan normaal door een nieuwe landelijke gedragscode, die sinds 1 april 2025 geldt voor alle waterschappen. Deze regels moeten planten en dieren in en rond het water beter beschermen. Inmiddels zijn de werkzaamheden overal in het gebied van het waterschap op gang gekomen.

De nieuwe gedragscode schrijft voor dat er eerst ecologisch onderzoek moet plaatsvinden voordat er gebaggerd mag worden. Dat onderzoek kost extra tijd. Zo moet worden bekeken of er beschermde diersoorten aanwezig zijn, zoals de grote modderkruiper. Als deze vis in een sloot voorkomt, moet de werkwijze worden aangepast. Dat kan betekenen dat bagger op een andere manier wordt afgevoerd of tijdelijk blijft liggen.

Volgens het waterschap is nog niet alles in de nieuwe regels uitgewerkt, waardoor het zoeken is naar de juiste aanpak. Samen met de provincie wordt gewerkt aan praktische oplossingen. “We willen de natuur beschermen en tegelijk zorgen dat het onderhoud goed doorgaat,” laat het waterschap weten.

Baggeren

Ook het weer speelde een rol. Door een vroege oogst waren akkers eerder beschikbaar voor het opslaan van bagger. Het waterschap hielp aannemers met het opstellen van ecologische protocollen, zodat de werkzaamheden toch konden beginnen.

Inmiddels zijn de aannemers overal aan het werk. Ze verwachten dit jaar zelfs meer baggerwerk te kunnen uitvoeren dan eerder gepland. In het najaar evalueert het waterschap het proces om de ervaringen te gebruiken voor de werkzaamheden van volgend jaar.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel