Nachtelijke afsluitingen Haringvlietbrug van 10 tot en met 12 november

Van maandagavond 10 november 2025 om 22:00 uur tot dinsdagochtend 11 november 2025 om 05:00 uur en van dinsdagavond 11 november 2025 om 22:00 uur tot woensdagochtend 12 november 2025 om 05:00 uur zijn de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan van de Haringvlietbrug (A29) in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat test in deze nachten de noodaandrijving van de brug. Hiervoor moet het beweegbare deel meerdere keren en langere tijd worden geopend.

Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten. De afsluiting geldt op de A29 in de richting van Bergen op Zoom vanaf oprit Numansdorp (22) tot knooppunt Hellegatsplein en in de richting van Rotterdam vanaf knooppunt Hellegatsplein tot afslag Numansdorp (22). Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de A16 (Moerdijkbrug). Verkeer van en naar de Hoeksche Waard kan tolvrij gebruikmaken van de Kiltunnel (N217).

Overig vervoer

(Brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer kunnen de brug in deze nachten niet passeren. Er zijn geen alternatieve routes beschikbaar. Van maandag 27 oktober 06:00 uur tot woensdag 12 november 05:00 uur wordt het beweegbare deel van de brug niet bediend voor hoge scheepvaart. Schepen hoger dan 12 meter kunnen omvaren via de Dordtsche Kil, Oude Maas en het Spui.

Rijkswaterstaat heeft met de veiligheidsregio’s afgesproken dat de hulpverlening tijdens de testwerkzaamheden op peil blijft. Openbaar vervoer wordt omgeleid; reizigers wordt geadviseerd de actuele reisinformatie bij hun vervoerder te raadplegen.

Door Internetredactie Omroep Archipel