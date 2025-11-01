Toneelgroep Streekmuseum genomineerd voor landelijke erfgoedprijs

De toneelgroep van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is de Zuid-Hollandse finalist van de Erfgoedvrijwilligersprijs 2025. Uit alle provincies is één erfgoedorganisatie geselecteerd die uitblinkt in de inzet van vrijwilligers. Daarmee maakt het Streekmuseum kans op de landelijke hoofdprijs van € 10.000.

Het vrijwilligersteam van de toneelgroep bestaat uit meer dan dertig enthousiaste mensen, van twintigers tot boven de 80 jaar, met uiteenlopende achtergronden. Wat hen bindt, is het plezier om de verhalen van het eiland tot leven te brengen met toneel en humor. Ze schrijven en regisseren zelf hun voorstellingen, maken decor en kostuums en spelen meerdere producties per jaar. Daarmee bereiken ze een breed publiek en zorgen ze voor volle zalen én veel aandacht in lokale media.

Door toneelstukken, verhalen, dialect en humor brengt de groep het verleden van Goeree-Overflakkee op een creatieve en levendige manier dichtbij. Hun inzet, samenwerking en creativiteit zorgen voor een blijvende impact op bezoekers en het eiland zelf.

De Erfgoedvrijwilligersprijs is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt sinds 2020 jaarlijks uitgereikt als blijk van waardering voor de vele vrijwilligers in de erfgoedsector. Dit jaar waren er 125 aanmeldingen, waaruit twaalf finalisten zijn gekozen, één uit elke provincie. In Zuid-Holland is dat dus het Streekmuseum Goeree-Overflakkee.

Het publiek kan tot en met 30 november 2025 stemmen via www.erfgoedvrijwilligersprijs.nl. Daar zijn ook video’s te zien waarin alle finalisten zich voorstellen. De stem van het publiek bepaalt de helft van het eindresultaat; de andere helft wordt bepaald door een jury onder voorzitterschap van oud-minister Ingrid van Engelshoven.

De winnaar van de Erfgoedvrijwilligersprijs 2025 wordt vrijdag 12 december bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Minister Gouke Moes (OCW) reikt de prijs uit aan het winnende team, dat een cheque van € 10.000 ontvangt.

