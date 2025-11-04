Schoenendoosactie brengt vreugde naar kinderen in nood

Elk jaar opnieuw vormt de Schoenendoosactie een bron van vreugde en hoop voor kinderen in noodsituaties en armoede wereldwijd. De organisatie roept inwoners op om (opnieuw) mee te doen aan de actie, die tot en met dinsdag 25 november 2025 loopt.

De Schoenendoosactie draait om het vullen en versieren van schoenendozen met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en knuffels. Deze worden vervolgens verspreid onder kinderen in landen waar de behoeften het grootst zijn. Het doel van dit jaar is om onder andere kinderen in Bosnië-Herzegovina, Moldavië, Roemenië, Bulgarije, vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en Sierra Leone te bereiken.

In 2024 werden meer dan 42.300 dozen verspreid naar diverse landen, waaronder Sierra Leone, Roemenië en Togo. Voor veel ontvangers betekenen deze schoenendozen meer dan alleen materiële goederen. In landen zoals Moldavië, waar kinderen soms zelfs geen eigen knuffel hebben, kan de inhoud van de schoenendoos een onverwachte bron van troost en hoop zijn.

De actie heeft ook een impact op de deelnemers zelf, met name jonge kinderen. Door actief deel te nemen, leren zij het belang van delen en naastenliefde. "Het is een waardevolle ervaring voor kinderen om te zien dat zij met hun bijdrage echt een verschil kunnen maken," legt een woordvoerder uit.

Inwoners van Ouddorp en omliggende plaatsen kunnen hun gevulde schoenendozen inleveren bij diverse inleverpunten, waaronder de bibliotheek van Ouddorp en het verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede. Voor meer informatie over de actie en de inleverpunten, kunnen geïnteresseerden terecht op de website schoenendoosactie.nl of contact opnemen met Elly Westhoeve via telefoonnummer 06-22864506.

De organisatie vraagt ook om een bijdrage van € 5,- per doos om de logistieke kosten te dekken. Betalingen kunnen via een QR-code op de actiefolder worden gemaakt, of contant bij de deelnemende inleverpunten worden afgegeven.

Door Internetredactie Omroep Archipel