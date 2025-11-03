André's koeien voelen wat niemand ziet: de strijd tegen zwerfstroom

Melkveehouder André van den Oudenrijn uit Ooltgensplaat heeft de handen vol. Niet alleen vecht hij tegen zwerfstroom in zijn stal, die het gedrag en de gezondheid van zijn koeien beïnvloedt, ook krijgt hij te maken met maatregelen van de NVWA, die de helft van zijn ligboxen buiten gebruik wil stellen.

In een reportage van Rijnmond in maart 2025 werd duidelijk dat de dieren vaak minder drinken, minder melk geven en gespannen gedrag vertonen. Elektrotechnicus Johan van Bommel constateerde dat er spanning stond op de drinkbakken, mogelijk afkomstig van elektrische installaties in de omgeving, zoals windmolens en transformatorhuisjes.

De provincie Zuid-Holland liet hier eerder onafhankelijk onderzoek naar doen, maar kon geen eenduidige oorzaak vaststellen. “Er is meer onderzoek nodig,” zei een woordvoerder van de provincie toen.

NVWA halveert aantal ligboxen

Naast de zwerfstroomproblematiek kreeg Van den Oudenrijn recent te maken met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens een artikel van Foodlog van 1 november 2025 eist de NVWA dat meer dan de helft van de ligboxen in de stal buiten gebruik wordt gesteld, waardoor het aantal koeien op het bedrijf gehalveerd zou moeten worden. De autoriteit stelt dat de dieren te weinig bewegingsruimte hebben, ondanks dat de stallen in 2007 volgens de geldende normen zijn gebouwd en eerder zonder bezwaar zijn goedgekeurd.

Van den Oudenrijn benadrukt dat hij zich altijd aan de regels heeft gehouden. “Onze stallen zijn altijd goedgekeurd en gecontroleerd. We worden afgerekend op het gedrag van zieke dieren, terwijl niemand naar de oorzaak kijkt,” zegt hij.

Blijven meten en strijden

Samen met elektrotechnicus Johan van Bommel voerde Van den Oudenrijn uitgebreide metingen uit in de stal en op het erf. Met speciale spanningsmeters en meetloggers werd vastgesteld dat de elektrische spanning op drinkbakken, vloeren en aangesloten apparatuur “ver boven aanvaardbare waarden” lag. Volgens Van Bommel voelen koeien al effecten bij spanningen van ongeveer 1 milliampère, waardoor hun drinkgedrag, melkproductie en algemene gezondheid direct beïnvloed kunnen worden.

Van den Oudenrijn zoekt inmiddels ook samenwerking met Belgische en Zwitserse onderzoekers, omdat in die landen al regelgeving bestaat rond zogenaamde stray voltage (zwerfstroom) in de veehouderij.

“Wij zitten met dieren die afwijkend gedrag vertonen en een halve stal dicht, terwijl niemand wil meten,” zegt Van den Oudenrijn. “Dit gaat niet alleen over mijn koeien, maar ook over de veiligheid van mens, dier en infrastructuur.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel