Cultuurhistorische waardenkaart moet Flakkees erfgoed beschermen





Gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een cultuurhistorische waardenkaart om het rijke verleden van het eiland te beschermen. Dit verleden komt niet alleen terug in het landschap, maar ook in gebouwen, historische wegen en oude dijkdoorbraken.

De waardenkaart is een digitale kaart die laat zien waar op Goeree-Overflakkee deze bijzondere landschappen, historische elementen en waardevolle gebouwen liggen. De kaart wordt samengesteld vanuit de Erfgoedagenda. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van erfgoed. Een daarvan is het beter beschermen en zichtbaar maken van het erfgoed. Ook is het sinds de invoering van de Omgevingswet in 2024 wettelijk verplicht om erfgoedwaarden mee te nemen in ruimtelijke plannen en besluiten. “Met deze kaart krijgt de gemeente een instrument om erfgoed te beschermen en mee te nemen in zulke ruimtelijke ontwikkelingen”, aldus gemeente Goeree-Overflakkee.

Klankbordgroep

Bij het samenstellen van de kaart wordt gebruikgemaakt van verschillende bronnen, zoals historische kaarten, archieven en luchtfoto’s. Ook wordt nauw samengewerkt met erfgoedadviseurs van onderzoeks- en adviesbureau RAAP Cultuurhistorie, het Monumenten Advies Bureau en een klankbordgroep van lokale erfgoedkenners. Hierin zitten ook vertegenwoordigers van historische verenigingen. Met al deze informatie wordt het erfgoed in kaart gebracht en wordt er een cultuurhistorische waarde aan toegekend. Deze waarde wordt bepaald op basis van verschillende aspecten. Zo wordt er gekeken naar hoe gaaf het erfgoed nog is, de zeldzaamheid en de architectonische waarde.

De planning is dat het eerste concept voor de zomer van 2026 wordt voorgelegd aan de leden van de samengestelde klankbordgroep. Naar aanleiding van hun reacties wordt een definitieve kaart gemaakt. Uiteindelijk wordt deze gepresenteerd aan de gemeenteraad en gebruikt als basis voor toekomstig erfgoedbeleid.

“Erfgoed is het hart van Goeree-Overflakkee”

Wethouder Daan Markwat: “De cultuurhistorische waardenkaart is voor ons een cruciaal instrument om bewust om te gaan met ons erfgoed. Deze kaart vormt een stevige basis om ons erfgoed te kunnen beschermen en behouden.” Wethouder Petra ’t Hoen vult aan: “Ons erfgoed is het hart van Goeree-Overflakkee. Met deze cultuurhistorische waardenkaart brengen we niet alleen ons verleden in beeld, maar zorgen we er ook voor dat onze geschiedenis en identiteit een stevige plek krijgen in de toekomst van ons eiland.”

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel