CuraMare Thuiszorg krijgt 8,9 in tevredenheidsonderzoek

CuraMare Thuiszorg krijgt van haar cliënten in het recente tevredenheidsonderzoek een 8,9. CuraMare is dankbaar met en trots op dit mooie cijfer. Het is, zeker gezien de hoge werkdruk van de afgelopen periode, een opsteker voor de collega’s. Het nieuws wordt gevierd met iets lekkers, de komende periode nemen de medewerkers bonbonnetjes mee naar alle cliënten.

Tijdens het eerste feestelijke overhandigingsmoment op thuiszorgkantoor Dirksland reageert wijkverpleegkundige Sarah Weeda: “Het cijfer is voor ons een prachtige, door cliënten uitgesproken, blijk van waardering. We zijn trots dat we dit kunnen laten zien aan onze omgeving, naasten van cliënten en mensen die nog geen cliënt zijn. Tijdens de zorgmomenten horen we het wel vaker: ‘jullie zijn zulke fijne meiden’. Dat mensen het in een schriftelijk onderzoek ook tegen externen uitspreken, dat vind ik heel mooi.”

Compleet onderzoek

Evaluatie van zorg in een belangrijke manier om de zorg continu te verbeteren en aan te blijven sluiten bij de wensen van de zorgvrager. Het is gebruikelijk om een deel van de cliënten te vragen een tevredenheidsonderzoek in te vullen. CuraMare heeft ervoor gekozen om alle cliënten te bevragen, 47% heeft de vragenlijst ingevuld. Iedere vraag is met een 8 gemiddeld of hoger beantwoord. Waarbij de vraag: In welke mate zou u CuraMare aanbevelen? Met een 8,9 gemiddeld is beantwoord.