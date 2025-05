De CSG Prins Maurits staat stil bij 80 jaar vrijheid

Woensdag 7 mei 2025 stond de CSG Prins Maurits volledig in het teken van 80 jaar vrijheid. Met een indrukwekkende themadag vol lezingen, activiteiten en creatieve workshops herdachten leerlingen en medewerkers niet alleen het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar stonden zij ook stil bij de waarde van vrijheid en de kracht van verbinding.

Alle leerlingen van de school deden mee aan een gevarieerd programma, dat werd vormgegeven door de verschillende onderwijsteams. Het doel? Herdenken, niet vergeten, en het besef overbrengen dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.

Gedurende de dag waren er inspirerende gastsprekers, waaronder vertegenwoordigers van het Veteraneninstituut, kamp Westerbork en het Rode Kruis. Schrijfster Stephanie Biesheuvel nam de leerlingen mee in haar persoonlijke zoektocht naar het oorlogsverleden van haar familie, aan de hand van haar boek Het verraad van de Jordaan. Oud-collega Betsie Biemond vertelde indringend over de geschiedenis van Joodse families op Flakkee en hun lot tijdens de oorlog.

Naast lezingen was er ook ruimte voor beleving en bezinning. Leerlingen namen deel aan een wandeling langs Stolpersteine in Middelharnis, bezochten de bunkers in Ouddorp en gingen aan de slag in het Streekmuseum met opdrachten rondom het thema vrijheid. Creatieve uitingen kregen een plek in workshops waar vlaggen, schilderijen en stiftgedichten werden gemaakt. Ook sport en muziek kwamen aan bod: een Klezmer muziekgroep verzorgde een indrukwekkend optreden en in De Staver konden leerlingen hun energie kwijt tijdens een freerunactiviteit.

Op het schoolplein zorgden oude legervoertuigen en feestelijke versieringen voor een bijzondere sfeer. Iedere leerling kreeg bovendien een speciaal "bevrijsje". In de vide van de school werd een indrukwekkende Wall of Remembrance ingericht, met creatieve werkstukken van leerlingen die het thema 80 jaar bevrijding op persoonlijke wijze verbeeldden.

De themadag liet een diepe indruk achter op leerlingen en medewerkers. Herdenken en vieren gingen hand in hand, en gaven iedereen een moment van reflectie én verbondenheid. De PM kijkt terug op een waardevolle dag die de betekenis van vrijheid opnieuw tastbaar maakte voor een jonge generatie.

Door Internetredactie Omroep Archipel