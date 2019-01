De heer Cees van Dam uit Dirksland Koninklijk onderscheiden

Donderdag 10 januari 2019 werd de heer Cees van Dam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit in restaurant Zoet of Zout, waar hij zijn verjaardag vierde.

De heer Van Dam is 20 jaar vrijwilliger voor Calando. Naast zijn professionele inbreng voor de inrichting met de juiste apparatuur, heeft hij vele malen op vrijwillige basis de verpleegkundigen en vrijwilligers geïnstrueerd voor het juiste gebruik van deze apparatuur. Tweewekelijks traint hij bij de Kriekel in Ouddorp de 40+ mannen en de vergoeding die hij hiervoor krijgt, komt geheel ten goede aan Calando.

Daarnaast is hij vanaf 1998 secretaris/president van de Lionsclub Goeree-Overflakkee. Hierin was hij ook een aantal jaren actief voor de Omloop Goeree-Overflakkee, als deelnemer en organisator van een aantal deelnemers van de Lions. Tevens is hij actief in de landelijke Lionsorganisatie, waar hij zonevoorzitter is. Ook was de heer Van Dam vanaf 2004 trainer/leider van voetbalvereniging DVV '09. Daarnaast ondersteunt hij de vereniging nog steeds financieel als sponsor.

Voor het vakantiepark L'accolade was de heer Van Dam tien jaar voorzitter. Vakantiepark L'accolade is een vakantiepark voor mensen met een lichamelijke beperking. Bovendien heeft hij met zijn bedrijf Lopital een aanzienlijke sponsorbijdrage geleverd.

En dan was hij ook nog ouderling kerkenraad en voorzitter van de jaarmarkt. Hij heeft zorggedragen voor de fondsen voor de renovatie van het verenigingsgebouw "Onder de wiek" en een jaarlijkse bijdrage geleverd aan de zendingswerkers welke door de Hervormde gemeente worden ondersteund. Ook was hij lid van de kerkenraad als pastorale ouderling.

Tijdens zijn verjaardag werd hij verrast door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman die hem de Koninklijke onderscheiding uitreikte.