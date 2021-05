De Inktvis uit Dirksland zoekt naar eigenaar van de muntschat

Eind april 2021 zijn de leerlingen van groep 5 en 6 van de Inktvis in Dirksland tijdens de themaweek op zoek geweest naar de eigenaar van de muntschat, die in de zomer van 2018 gevonden werd door Arco Hoekman. Van wie zou hij toch zijn geweest?

Toen Arco de muntschat vond in 2018 heeft hij meteen contact gezocht met het Streekmuseum in Sommelsdijk. Samen met ‘de Motte’ zijn zij tot op dag van vandaag aan het onderzoeken wie de toenmalige verstopper was van ‘de schat’. Tijdens het onderzoeken ontstond het idee om een lespakket rondom de schat te ontwikkelen. Zo gezegd, zo gedaan.

De leerlingen van de groepen 5 & 6 van de Inktvis kregen de primeur. Tijdens de themaweek, die in het teken stond van geschiedenis, werden de leerlingen uitgenodigd om de pilot van het lespakket uit te proberen.

Met veel enthousiasme maakten de leerlingen door middel van het lespakket kennis met de geschiedenis van Dirksland en de 3 tot nu opgedoken theorieën over de toenmalige eigenaren van de schat. Dit alles werd ondersteund door videomateriaal en historische informatie van het Streekmuseum.

Ook werden de leerlingen aan het denken gezet. Zo dachten zij na over wat een waardevolle schat voor hun betekent en of deze in waarde uit te drukken is.

Maar de leerlingen gingen ook beeldend aan het werk. Zij maakten hun eigen muntschatjes en buideltjes, schatkaarten en zetten samen een oude gebroken kruik terug in elkaar.

Natuurlijk moest er onderzocht worden wie de verstopper van de schat was. Het opgedane speurwerk werd verwerkt in prachtige tekeningen, munten en verhalen, die later in de week samen met alle creaties en informatie van de andere groepen tentoongesteld werden. Ouders konden via een opname meegenieten van deze tentoonstelling.

De leerlingen van groep 5 gaven nog een extra dimensie aan het hele thema. Zij gaan onder begeleiding van de échte schatgraver, na de meivakantie hun eigen schat op een geheime plaats begraven. Tijdens de themaweek hebben zij een tijdcapsule vol informatie over 2021 en hun klas gemaakt. Wie weet wordt deze schat ook over duizenden jaren teruggevonden.

Het lespakket wordt mogelijk opgenomen in de nog in ontwikkeling zijnde “Erfgoedleerlijn Goeree Overflakkee’. Hierin zijn bijvoorbeeld de pakketten over de visserij van Goeree Overflakkee, ‘het Koffiekokertje’ en ‘het Koeiewachtertje’ in terug te vinden.