Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat

Er zijn veel mensen - volwassenen, jeugdigen en kinderen - voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking met Connexxion en GoOV, het product De Reiskoffer aan. Dinsdag 9 juli ontvingen de deelnemers het certificaat uit handen van wethouder Berend Jan Bruggeman. Zij hebben – met producten uit De Reiskoffer - geleerd om op een veilige manier zelfstandig(er) te reizen.

Uitreiking certificaten

Voor de derde keer sinds de start van het project De Reiskoffer, werden de door de deelnemers welverdiende certificaten uitgereikt. Wethouder Berend Jan Bruggeman sprak tijdens deze feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis in Middelharnis zijn waardering uit naar de deelnemers van dit jaar. Maar ook een bijzonder woord van dank richtte hij aan de onmisbare vrijwilligers.

Zelfstandig leren reizen met GoOV app

Zelfstandig leren reizen is een traject waarvoor naast wilskracht, ook tijd, begeleiding en ondersteuning nodig is. Voor de één in de vorm van een technisch hulpmiddel (GoOV) voor de ander in de vorm van persoonlijke begeleiding (‘Samen Reizen Met …’). Abdel Azzam, Bas Brinkman, Tamara Brinkman, Evelien Hoogmoed en Anouk Vlasveld hebben het reizen geleerd met behulp van de GoOV. Dit is een app (voor de smartphone) waarmee mensen van alle leeftijden met een verstandelijke of cognitieve beperking veilig en zelfstandig kunnen reizen met het Openbaar Vervoer en van deur tot deur worden begeleid.

Zelfstandig leren reizen met hulp van een vrijwilliger

Ilja van Lenten, Henri van der Meer, Danique van der Sloot en Anne de Vette hebben het reizen geleerd met behulp van een vrijwilliger. Onder de noemer ‘Samen Reizen Met ...’ hebben vrijwillige begeleiders de kinderen geholpen tijdens hun eerste ritten met de bus en hen wegwijs gemaakt in het Openbaar Vervoer. Het betreft deelnemers in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, die op speciaal onderwijs zitten. Deze deelnemers maakten tot kortgeleden gebruik van aangepast (taxi)vervoer, vanwege leerstoornissen of jonge leeftijd (in combinatie met een grote afstand tot de basisschool). In enkele weken tijd hebben zij geleerd om zelfstandig met de bus te reizen. Voor deze prestatie ontvingen zij niet alleen een certificaat, maar kregen zij ook een rugtas met wat leuks mee naar huis.

Vrijwilligers bedankt!

Ook de vrijwilligers werden door wethouder Bruggeman in het zonnetje gezet, met een bos bloemen en een hartelijk woord van dank en waardering. Het team van ‘meereizigers’ bestaat uit Heidi Roeland, Anton Wesdorp en Mike Osseweijer. “Jullie geven de deelnemers aan het project De Reiskoffer, die gebruikmaken van ‘Samen Reizen Met …’, de juiste steun en begeleiding en net dat zetje in de rug dat ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen en durven reizen. Zonder jullie vrijwillige hulp zou dit project niet kunnen bestaan.“

Deelnemers zijn enthousiast over De Reiskoffer

Alle deelnemers aan het project De Reiskoffer zijn heel enthousiast en zeer gemotiveerd om nu zelfstandig te gaan reizen. Het is voor hen een uitkomst nu alleen te kunnen reizen en meer zelfstandigheid te ervaren. De deelnemers die niet aanwezig konden zijn bij de certificaatuitreiking krijgen het certificaat en een presentje op een later moment of hebben dit inmiddels van de gemeente ontvangen.

Nieuwe deelnemers en vrijwilligers voor De Reiskoffer

Deelname aan het project De Reiskoffer is kosteloos. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding en mogen gebruikmaken van vrij reizen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Is zelfstandig reizen ook iets voor uw kind óf voor uzelf? Of lijkt het u leuk om als vrijwilliger bij te dragen aan dit project? Neem dan contact op met Jonneke Vuurens-Pans via jonnekevuurens@carolienaalders.nl of 06-30 70 17 03 (dinsdag, woensdag, vrijdag). U kunt ook de gemeente Goeree-Overflakkee bellen via het algemene telefoonnummer 14 0187 (keuze 1).