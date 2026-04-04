Deltawind werkt aan delen en opslaan van energie op het eiland





Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen via energiecoöperatie Deltawind gebruikmaken van een lokaal energiecontract met korting op stroom. De coöperatie uit Oude-Tonge werkt daarnaast aan plannen om lokaal opgewekte energie beter te benutten en op te slaan. Dat bleek uit een gesprek in het radioprogramma Op de Hoagte.

Deltawind heeft bijna 2.700 leden. De coöperatie ontstond als burgerinitiatief om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. “Deltawind is een energiecoöperatie. 35 jaar geleden gestart,” zegt Robert Koster. “Het doel van Deltawind is duurzame energie opwekken en energie besparen. Slim omgaan met energie.”

De organisatie is mede-eigenaar van meerdere windparken en een zonnepark en onderzoekt mogelijkheden voor energieopslag. Een van de projecten is windpark Krammer, dat samen met coöperatie Zeeuwind werd ontwikkeld. Volgens Koster sluit dat aan bij de groei van duurzame energie op het eiland. “Er is hier veel duurzame opwek. Daar zijn we voor de provincie Zuid-Holland een hele belangrijke bijdrager aan duurzame opwek.”

Lokaal energiecontract

Het lokale energiecontract is een relatief nieuw initiatief van de coöperatie en richt zich op inwoners van Goeree-Overflakkee. Daarbij wordt gekeken of lokaal opgewekte stroom tegen kostprijs beschikbaar kan worden gesteld. “Wij zijn eigenaar van een windmolenpark en wij verkopen die stroom eigenlijk aan de markt. Maar de kostprijs van die energie is altijd hetzelfde. Dus wij stelden de vraag: kunnen wij niet die stroom van die windturbine tegen kostprijs aan de eilandbewoners beschikbaar stellen?” zegt Koen van Swam.

Deelnemers krijgen momenteel een korting van vijf cent per kilowattuur. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een systeem waarbij lokaal opgewekte zonne- en windenergie binnen een groep gebruikers kan worden verdeeld.

Volgens Van Swam kan dat effect hebben op het energieverbruik. “Hoe meer je de stroom kunt gebruiken die lokaal wordt opgewekt, hoe meer grip je op je energierekening krijgt.”

Op dit moment nemen ongeveer tweehonderd huishoudens deel aan het lokale energiecontract. Daarvan wordt circa 53 procent van het energieverbruik gedekt door lokaal opgewekte stroom. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het systeem verder wordt uitgebreid.

Opslag en energiegemeenschap

Deltawind onderzoekt daarnaast de mogelijkheden van een zogenoemde energiegemeenschap, waarin energie collectief wordt gebruikt en opgeslagen. Daarbij wordt gekeken naar gezamenlijke batterijen. “Misschien zouden we wel samen een batterij neer kunnen zetten,” zegt Van Swam. “Maar niet dat iedereen zijn eigen batterijtje heeft, maar dat je die als groep hebt, als collectief.”

Naast energieopwekking richt de coöperatie zich op energiebesparing in woningen. Via een energieloket kunnen inwoners terecht met vragen over onder meer isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. “Huizen waar mensen in wonen. En hoe kunnen we die zo efficiënt mogelijk qua energie inrichten? Dus dat gaat over isoleren, warmtepompen, zonnepanelen,” aldus Koster.

Ook zijn er energiecoaches die bewoners helpen met praktische tips. Voor uitgebreider advies is er het programma Samen Energie Besparen. “Wat wij doen is, we brengen in kaart hoe die woning ervoor staat en welke maatregelen zinvol zijn om de energievraag flink omlaag te krijgen,” zegt Koster.

Volgens Van Swam is het energiesysteem de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Tegelijkertijd merkt hij dat het voor veel mensen lastig te doorgronden is. “Het moet gewoon nog veel begrijpelijker worden en veel toegankelijker voor de mensen.”

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel