Vrijwilligers duiken in berg kledingzakken





Tientallen zakken kleding en speelgoed zijn eind maart 2026 ingezameld voor de tweedehands Kledingbeurs in Dirksland, die op vrijdag 10 april plaatsvindt. Aan vrijwilligers de taak om de vele zakken met spullen uit te zoeken en te prijzen.

Mensen die spullen komen brengen, krijgen een speciale code. Vijftig procent van de opbrengst gaat naar degene die het inlevert en vijftig procent is voor de basisscholen van Dirksland. De vrijwilligers kijken bij het uitzoeken of de ingeleverde kleding heel is en wat de kwaliteit ervan is. Aan de hand daarvan wordt een prijs bepaald. "We prijzen het niet te laag en niet te hoog, want je wilt het ook verkopen", legt Rolinka Kriek van de organisatie uit.

"We hebben weleens kleding die niet bruikbaar is. Dit gaat dan naar de kledingcontainer. Kleding die na de beurs overblijft, gaat naar goede doelen", vertelt ze. "We vinden het heel fijn om niet één goed doel te steunen, maar meerdere", vult medeorganisator Bertine Boekee aan. Ook zouden ze van wat overblijft meer willen doneren aan gezinnen op het eiland die het niet breed hebben, maar zij geven aan dat dit lastig te realiseren is.

De beurs is te bezoeken in de Victoriahal aan de Philipshoofjesweg in Dirksland. Bezoekers zijn welkom van 14:00 tot 17:00 uur en van 18:00 tot 19:30 uur.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

redactie@omroeparchipel.nl

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel