Handtekeningenactie van kinderen helpt niet: voorlopig geen speeltuin in Stellendam





De nieuwe wijk Thuishaven in Stellendam krijgt voorlopig nog geen speeltuin. Hoewel het CDA hierover vragen had gesteld en de kinderen Joshua, Lizz en Isa een handtekeningenactie op touw hadden gezet, gaat dit nog wel enkele jaren duren.

Momenteel wordt gewerkt aan een gebiedsontwikkeling direct naast de locatie. Hierin worden de benodigde speelvoorzieningen opgenomen. De verwachting is dat de bouw van dit project in 2027 of 2028 zal beginnen. Bij de start van het Thuishaven-project was een speeltuin ingepland, maar de plek waar deze was ingetekend wordt nu gebruikt door een huisartsenpraktijk.

De 33 kinderen onder de 10 jaar die in de wijk wonen, moeten dus ergens anders naartoe. Er zijn speelvoorzieningen ten oosten van Thuishaven. Deze zijn bereikbaar via het oversteken van de Voorstraat. Deze straat is voorzien van trottoirs en een voetgangersoversteekplaats. “De andere speelvoorziening ligt ten noorden van de wijk en is bereikbaar door oversteken van de Langeweg. Ook hier geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Langs deze straten liggen trottoirs, waarover de voetgangers zich kunnen verplaatsen”, schrijft de gemeente.

Op vragen van het CDA geeft het college aan dat er bij het project destijds geen expliciete afspraken zijn gemaakt waarin is vastgelegd dat de ontwikkelaar een speelvoorziening zou realiseren. “Voor fase 3 was er schetsmatig een speelvoorziening voorgesteld. De betreffende locatie is uiteindelijk niet opgenomen in de in 2020 ondertekende anterieure overeenkomst, deze was uiteindelijk alleen voor fase 1 en 2. Hierdoor zijn er geen juridisch of beleidsmatig bindende afspraken over de speelvoorziening die nog van kracht zijn, temeer daar fase 3 van het project niet is uitgevoerd.” Het college zegt bereid te zijn actief het gesprek aan te gaan met betrokken partijen, zoals grondeigenaren en omwonenden, om te zorgen voor draagvlak en goede afstemming rondom de bouw van speelvoorzieningen.

Tip de redactie



Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel