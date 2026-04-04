Recordaantal schelpen geteld: dit werd er gevonden op Goeree-Overflakkee





Op Goeree-Overflakkee zijn tijdens de Schelpenteldag van zaterdag 21 maart 2026 in totaal 9.347 schelpen geteld. Landelijk werd een recordaantal van 108.000 schelpen verzameld en op naam gebracht. Twee locaties op Goeree-Overflakkee deden mee aan het initiatief: de Kwade Hoek en het strand in Ouddorp bij Strandpaviljoen Paal 10.

Op deze twee locaties werden samen dus 9.347 schelpen geteld, waarbij de halfgeknotte strandschelp het vaakst werd gevonden. In de Kwade Hoek ging het om 827 exemplaren en op het strand in Ouddorp om 3.235 losse schelpen en 196 doubletten. Doubletten zijn schelpen waarvan beide delen nog aan elkaar vastzitten. Na het afsterven van het schelpdier laat deze verbinding doorgaans snel los, waardoor doubletten erop wijzen dat de dieren nog niet lang geleden in zee leefden. Losse schelpdelen kunnen ook afkomstig zijn van oudere of zelfs fossiele schelpen.

In de Kwade Hoek stond de kokkel op de tweede plaats met 410 exemplaren, terwijl in Ouddorp de Amerikaanse zwaardschede deze plek innam met 1.445 stuks. De top drie werd in de Kwade Hoek compleet gemaakt door 70 Amerikaanse zwaardschedes en in Ouddorp door 1.259 kokkels. Ook landelijk werd de halfgeknotte strandschelp het meest geteld, gevolgd door de kokkel en de Amerikaanse zwaardschede.

Doubletten van Amerikaanse zwaardschede

Wat bij de vondsten van de Amerikaanse zwaardschede in Ouddorp opvalt, is het hoge aantal doubletten. Naast 760 losse schelpen werden ook 685 tweekleppigen gevonden, veruit het hoogste aantal van alle verzamellocaties. Ook landelijk is dit de soort die het vaakst als doublet wordt aangetroffen.

Slechts één keer werden de ruwe boormossel, de bonte mantel en de Japanse oester geteld; alle drie de soorten werden in Ouddorp gevonden.

Tijdens de Schelpenteldag verzamelen deelnemers honderd schelpen in een uitdijende spiraal en brengen deze op naam met behulp van een telkaart. Voor wie twijfelt over de juiste determinatie, zijn er excursies met experts of is er een ‘Schelpdesk’ waar telkaarten en hulp beschikbaar zijn.

Leerzaam en gezellig

Sylvia van Leeuwen werkte tijdens de dag mee bij deze Schelpdesk. Mogelijk door het mooie voorjaarsweer deden meer deelnemers mee dan vorig jaar. Het gezelschap was divers: jong en oud, vriendengroepen, stellen, gezinnen, lokale bewoners en toeristen.

“Er kwam zelfs een echtpaar uit Vlaanderen naar Ouddorp omdat ze eens een ander strand wilden bezoeken,” vertelt ze. “Veel deelnemers waren verrast door de grote variatie aan schelpen op het strand en vonden het leuk daar meer over te leren. Wij waren blij met alle hulp bij de telling. Sommige deelnemers telden zelfs veel meer dan honderd schelpen. Samen levert dat een goed beeld op van wat er aanspoelt en dus van het leven in zee.”

Angelique Schaar en Christiane Sürken organiseerden de excursie in de Kwade Hoek. Aan deze eerste editie deden vijftien mensen mee. “Dit is mede tot stand gekomen doordat het onze eindopdracht was voor de IVN-natuurgidsenopleiding,” vertelt het duo.

De excursie leverde een mooie beoordeling op en enthousiaste deelnemers met veel vondsten. “Het is een prachtig gebied waar regelmatig bijzondere schelpen worden gevonden. Helaas niet tijdens de Schelpenteldag, maar dat mocht de pret niet drukken,” blikken ze positief terug.

redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel