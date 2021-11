Demonstratie in Middelharnis rustig verlopen

Maandagavond 22 november 2021 was er in Middelharnis een demonstratie onder het motto “Op Flakkee geen AZC”. Enkele tientallen demonstranten protesteerden op de Koningin Julianaweg en liepen met een spandoek naar het gemeentehuis. Daar werd het spandoek opgehangen aan de entree.

De politie was uit voorzorg met verschillende ME-busjes ter plaatse. Alles verliep zover bekend zonder problemen.

Ondertussen was er in Het Prieel in Sommelsdijk een informatiemarkt over de komende noodopvang voor maximaal 75 asielzoekers bij het Havenhoofd in Middelharnis. Niet alleen het COA, maar ook de gemeente en andere partners waren hier aanwezig om vragen te beantwoorden.