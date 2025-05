Derde Editie Lionscup: Golf voor het Goede Doel

Op 17 mei 2025 vindt de derde editie van de Lionscup plaats, georganiseerd door de Lions Goeree Overflakkee. Deze dag staat geheel in het teken van het goede doel: de opbrengst gaat naar de Leeuw-Inn op het Noordzeepark in Ouddorp, een vakantiewoning speciaal voor mensen met een beperking.

De Lionscup biedt een unieke golfervaring op de Golfbaan Catharinenburg op Goeree-Overflakkee. Zowel ervaren golfers als nieuwkomers zijn van harte welkom. Voor de wedstrijd kunnen zowel teams (een flight bestaat uit vier deelnemers) als individuen deelnemen. De wedstrijdvorm is Texas Scramble, wat garant staat voor een dynamische en teamgerichte sfeer.

Daarnaast is er een gezellige golfclinic met mooie prijzen, speciaal voor degenen zonder golfervaring. Een kans om golf op een toegankelijke en plezierige manier te leren kennen.

De dag wordt afgesloten met een loterij vol prijzen en een gezellige barbecue, waar deelnemers en bezoekers samen kunnen genieten en napraten over deze bijzondere ervaring.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen via: lionsgolfcup@outlook.com.

Door Internetredactie Omroep Archipel