Dixi in vlammen opgegaan

Maandagmiddag 5 mei 2025 is een Dixi volledig in vlammen opgegaan in Sommelsdijk. Het mobiele toilet stond bij de Bospaadjes, ter hoogte van de Achterweg.

Twee voorbijgangers zagen het brandje en belden de brandweer. Voor de brandweer was er weinig meer te redden. Bij aankomst bleek het toilet al grotendeels in de as gelegd. De brandweer heeft de restanten nageblust om verdere schade of verspreiding van vuur te voorkomen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel