Dodelijk ongeval in Stellendam, auto in brand gevlogen

Aan de Oude Dijk in Stellendam is donderdag 14 augustus 2025 laat in de avond een auto van de weg geraakt en in brand gevlogen. De bestuurder is daarbij om het leven gekomen.


Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De Oude Dijk is een rustige, relatief smalle weg in het buitengebied van Stellendam. Op foto's is te zien dat de auto tot stilstand is gekomen bij een boom.

Van het voertuig bleef door de brand weinig over. Nadat de brandweer het vuur had geblust, konden hulpverleners het slachtoffer uit de auto halen.

Vrijdag 15 augustus 2025
