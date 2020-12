Dorpsbewoners Middelharnis zorgen voor kerstbomen op testlocatie GGD

Om het terrein van GGD-testlocatie op het industrieterrein in Middelharnis in kerstsferen te brengen, hebben bewoners van de Voorstraat in Middelharnis voor drie kerstbomen gezorgd. Tijdens deze korte en koude dagen worden dit soort sympathieke acties extra gewaardeerd. De medewerkers van de testlocatie stellen dit leuke en attente gebaar dan ook zeer op prijs.

De bewoners van de Voorstraat in Middelharnis hebben overigens ook in 2020 hun straat weer in kerstsfeer gehuld. Vooral 's avonds als de lichtjes aan zijn, geeft dit een mooie sfeer. De bomen blijven tot de eerste week januari staan en dan mag de schooljeugd de bomen weghalen om ze voor een extra zakcentje bij de gemeente in te leveren.