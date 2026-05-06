Dorpsraad boos dat Sommelsdijkse grond naar Middelharnis verdwijnt





De dorpsraad van Sommelsdijk trekt aan de bel over de woningbouw op de Westplaat. Volgens de raad dreigen honderden nieuwe woningen op Sommelsdijkse grond straks onder Middelharnis te vallen. Dat zorgt voor onvrede, omdat het volgens de dorpsraad raakt aan de positie en ontwikkeling van het dorp.

De discussie draait onder meer om een geplande bouwlocatie waar zo’n 300 woningen moeten verrijzen. “Het is voor honderd procent kadastraal Sommelsdijkse grond,” stelt de dorpsraad. Toch zouden de woningen een postcode krijgen die hoort bij Middelharnis.

Volgens de dorpsraad speelt dit niet alleen bij toekomstige bouw. Op delen van de Westplaat staan al woningen die grotendeels op Sommelsdijkse grond zijn gebouwd, maar administratief onder Middelharnis vallen. Met de nieuwe plannen dreigt die lijn te worden doorgezet.

De dorpsraad heeft hierover een brief gestuurd naar de gemeente Goeree-Overflakkee met kritische vragen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar het woonplaatsbesluit uit 2014. Volgens de raad is onduidelijk hoe en waarom daarvan wordt afgeweken.

Zorgen over groei en verdeling

Volgens de dorpsraad heeft ook Sommelsdijk dringend behoefte aan nieuwe woningen. “We zijn er helemaal niet blij mee dat Sommelsdijk niet verder wordt uitgebreid, terwijl Middelharnis dat wel wordt,” klinkt het.

De Westplaat bestaat volgens de raad grotendeels uit grond van Sommelsdijk. Eerder zijn er al woningen gebouwd die onder Middelharnis vallen en er staan nog meer ontwikkelingen gepland. Dat wringt, omdat het volgens de dorpsraad niet in verhouding is met de verdeling van grond en identiteit.

Financiële en historische gevolgen

De zorgen zijn niet alleen symbolisch. De dorpsraad wijst ook op mogelijke financiële gevolgen. Dorpen ontvangen namelijk een bijdrage op basis van onder meer het aantal inwoners. Als nieuwe bewoners officieel onder Middelharnis vallen, kan dat invloed hebben op de middelen voor Sommelsdijk.

Daarnaast speelt het historische aspect een rol. “Het gaat niet alleen om geld, maar ook om de identiteit van het dorp,” aldus de dorpsraad.

Reactie gemeente blijft uit

Tot nu toe heeft de dorpsraad nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op de brief. De dorpsraad hoopt in gesprek te gaan met de gemeente en politieke partijen. “We hebben allemaal dezelfde status binnen de gemeente,” benadrukt de raad.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel