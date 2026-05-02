Cok uit Middelharnis wil de oude boot naar de overkant terug





Cok van Antwerpen, inwoner van Middelharnis (oorspronkelijk Sommelsdijk), heeft een originele oplossing voor de renovatieplannen voor de Haringvlietbrug. Hij wil de veerboot terug. Cok legde het idee niet alleen vast in een schilderij, maar vindt het ook een praktische en vooral nostalgische oplossing.

De aangekondigde plannen van Rijkswaterstaat voor de brug hebben de afgelopen tijd tot veel reacties geleid van inwoners, organisaties en bedrijven. Er zijn vooral veel zorgen over de bereikbaarheid tijdens de renovatie. Met de creatieve oplossing van Cok grijpt hij terug op vroegere tijden toen er nog een veerdienst was. Die periode is sterk verbonden met persoonlijke herinneringen aan de tijd dat hij als kind regelmatig met de boot meeging. “Dat was altijd gezellig,” vertelt hij over de tijd dat hij nog voetbalde bij de pupillen. “Je ging met z’n allen op de fiets naar de haven en dan met de boot naar de overkant. Er hing een echte eilandsfeer.”

Hij wil geen kleine pont, maar een echte veerboot die zowel personen, auto’s als vracht kan vervoeren. Volgens hem kan een moderne variant van zo’n veerboot opnieuw uitkomst bieden. “Dan hoef je die brug niet meer te maken,” stelt hij droogjes. “Dat probleem is opgelost.”

