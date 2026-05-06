Wandelen en kletsen in Ouddorp: nieuwe maandelijkse ontmoetingen van start





Op maandag 11 mei 2026 vindt de eerste Kletswandeling van Ouddorp plaats. Door deze wandelingen worden inwoners gestimuleerd om meer te bewegen. Ook kunnen zij zo nieuwe mensen ontmoeten of een gezellig praatje maken.

De wandeling vindt één keer per maand plaats en begint om 19:00 uur. Na de eerste editie van 11 mei wordt er elke tweede maandagavond van de maand gewandeld. De laatste wandeling is op 28 september 2026. De start is bij de parkeerplaats aan de Molenweg 4 in Ouddorp en de wandeling duurt ongeveer een uur. Deelname is gratis en onderweg krijgen deelnemers een flesje water en een gezonde snack. Aanmelden kan bij Petra Wolffenbuttel via p.wolffenbuttel@zijngo.nl of telefonisch via 0187-483366.

De wandeling is een initiatief van Jumbo Sperling en Stichting ZIJN. Een welzijnscoach van deze stichting loopt ook mee. Deelnemers kunnen bij haar terecht voor vragen of een luisterend oor. In andere dorpen zijn al eerder dergelijke wandelclubs ontstaan in samenwerking met Stichting ZIJN, zoals in Herkingen en Ooltgensplaat.

Door Internetredactie Omroep Archipel