Automobilist rijdt sloot in en wordt aangehouden





Maandagavond 4 mei 2026 is een automobilist met zijn voertuig in een sloot langs de Klinkerlandseweg bij Herkingen terechtgekomen. Omstanders hoorden de klap en schoten direct te hulp in afwachting van de hulpdiensten.

Ambulancemedewerkers hebben de man ter plaatse nagekeken, hij bleek geen verwondingen te hebben opgelopen bij het ongeval. De politie heeft de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel