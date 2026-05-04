Automobilist rijdt sloot in en wordt aangehouden

Maandag 4 mei 2026

Maandagavond 4 mei 2026 is een automobilist met zijn voertuig in een sloot langs de Klinkerlandseweg bij Herkingen terechtgekomen. Omstanders hoorden de klap en schoten direct te hulp in afwachting van de hulpdiensten.

Ambulancemedewerkers hebben de man ter plaatse nagekeken, hij bleek geen verwondingen te hebben opgelopen bij het ongeval. De politie heeft de bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.

Door Internetredactie Omroep Archipel

