Fietspad bij de Staver voor een deel afgezet





Het fietspad ter hoogte van De Staver in Sommelsdijk is deels afgesloten. Van maandag 4 mei tot maandag 1 juni 2026 wordt het fietspad gebruikt als weg voor werkverkeer om de plaats van bestemming te bereiken.

In 2027 begint de bouw van de nieuwe rotonde bij Middelharnis. Voor die tijd worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van groen en het dempen van watergangen. Ook worden kabels en leidingen verlegd om ruimte te maken voor de aanleg van de rotonde. De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van voorbelasting (zand) en het dempen van de watergang naast de Rehobothkerk.

Fietsers kunnen omrijden via een korte omleiding langs het politiebureau.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel