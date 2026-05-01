Voor het eerst in 55 jaar cilinders uit Haringvlietsluizen gehaald

Vrijdag 1 mei 2026

Rijkswaterstaat heeft op 30 april 2026 bij de Haringvlietsluizen voor het eerst twee hydraulische cilinders verwijderd voor onderzoek. De ingreep is nodig vanwege slijtage door jarenlang gebruik. Na meer dan 55 jaar moet duidelijk worden hoe groot die slijtage is en wat dat betekent voor toekomstig onderhoud.


De cilinders worden door Rijkswaterstaat, samen met aannemers, uit de installatie gehesen en vervoerd naar een gespecialiseerd bedrijf. Daar worden ze volledig gedemonteerd, onderzocht en zo nodig gerepareerd. Het onderzoek duurt naar verwachting ongeveer vijf maanden.

De Haringvlietsluizen maken deel uit van de Nederlandse waterveiligheid en bestaan al ruim 55 jaar. In totaal zijn er 136 hydraulische cilinders in de kering. Deze cilinders bewegen de schuiven van de sluizen, waarmee de waterafvoer van rivieren wordt geregeld en de invloed van de zee wordt gestuurd.

Volgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van direct gevaar. Wel zijn bij inspecties sporen van slijtage gevonden, zoals krassen op de cilinders. Die kunnen op termijn leiden tot lekkage van hydraulische olie en storingen in het systeem. Door twee cilinders nu volledig te onderzoeken wil de organisatie beter inzicht krijgen in de staat van het materiaal en de gevolgen van langdurig gebruik.

De onderzochte cilinders wegen ongeveer 12.000 kilo per stuk, zijn ruim vijf meter lang en hebben een diameter van 76 centimeter. Ze worden via speciale hijsluiken uit de machinekamer gehaald, omdat het onderzoek alleen buiten de installatie kan worden uitgevoerd.

Na afronding van het onderzoek en eventuele reparaties worden de cilinders teruggeplaatst in de kering.

Door Internetredactie Omroep Archipel

