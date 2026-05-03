Zwemseizoen van start: officiële zwemlocaties zijn in orde

Zondag 3 mei 2026

Op 1 mei 2026 is het officiële zwemseizoen begonnen. Tot 1 oktober controleren inspecteurs regelmatig alle officiële plekken waar je kunt zwemmen in Zuid-Holland. In de gemeente Goeree-Overflakkee zijn dat veertien locaties.

De inspecteurs van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) werken samen met de waterschappen. Ze kijken of het water veilig en schoon is. Ze controleren ook de kwaliteit van het zwemwater. Als het water niet goed is, bijvoorbeeld door blauwalg of bacteriën, dan komt er een waarschuwing of een negatief zwemadvies op Zwemwater.nl. Op deze website staat ook informatie over de locaties, zoals welke voorzieningen er zijn.

Op dit moment zijn alle zwemlocaties van Goeree-Overflakkee in orde. Eerst waren er dertien locaties. In 2025 kwam daar het zandstrandje in Den Bommel bij. De waterkwaliteit werd daar al eerder gecontroleerd. Er hing bijvoorbeeld een bord als er blauwalg was. Nu staan de resultaten ook op de website. Daardoor kunnen meer mensen deze informatie zien.

Zwemwatertelefoon
De zwemwatertelefoon Zuid-Holland is elke dag bereikbaar van 09:00 tot 16:30 uur. Heb je klachten na het zwemmen? Dan kun je dat daar melden. Het telefoonnummer is 0800-9036. Je kunt ook vragen stellen over veiligheid, waterkwaliteit en hygiëne via e-mail: zwemwater@odmh.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel

