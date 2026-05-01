Bijzondere Fixi-meldingen van de maand

Vrijdag 1 mei 2026

Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Grote rat in Goedereede
In Goedereede heeft de melder begin april 2026 een beest in de sloot langs de Waterpoort zien zwemmen. Volgens hem of haar was het een muskus- of beverrat. “Ik kon niet goed beoordelen welke van de twee het was. Was te groot (inschatting: een halve meter zonder staart) voor een gewone rat. Hij zwom met zijn rug boven water”, aldus de melding.

Broedende zwaan
Ander dierennieuws komt uit Middelharnis. Daar zit een witte zwaan te broeden langs de Herman Heijermanssingel. De melder vraagt dan ook of er een hek geplaatst kan worden, zodat de zwaan in alle rust kan blijven zitten.

Folder- en krantendumping
In Dirksland hebben mensen mogelijk hun wekelijkse krant of folder gemist. Op verschillende plaatsen in het dorp zijn namelijk flink wat exemplaren gedumpt. Zo lagen er reclamefolders in de struiken op de hoek van de Beatrixlaan en de Irenelaan. En in de Essenlaan, Haveloozeweg en Amberlaan zijn verschillende soorten lokale kranten achtergelaten. De meldingen zouden inmiddels zijn afgehandeld door de gemeente.

Door Internetredactie Omroep Archipel

