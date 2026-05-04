Subsidiepot voor restauratie kleine monumenten gaat weer open





Op 1 juni 2026 begint de provincie Zuid-Holland met een nieuwe subsidieregeling. Deze regeling is bedoeld voor het herstellen van kleine (rijks)monumenten. Dat kunnen bijvoorbeeld fonteinen, poortjes, standbeelden, oude grafmonumenten of bakhuisjes zijn.

De regeling geldt voor kleine bouwwerken die zelf een rijksmonument zijn, of die op het terrein van een rijksmonument staan. Het gebouw mag niet groter zijn dan 30 m² en mag geen woonhuis zijn. De subsidie is niet bedoeld voor het verwijderen van asbest. Ook mag je er geen moderne onderdelen mee toevoegen of het monument isoleren.

De provincie betaalt maximaal 50% van de gemaakte kosten en geeft niet minder dan € 5.000 en niet meer dan € 25.000 weg. Aanvragen kan tot en met 31 juli 2026. Voor dit jaar is er € 350.000 beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Als er op de eerste dag al meer aanvragen zijn dan het budget, wordt er geloot.

Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel