In gesprek met Dennis Notenboom





Op de bunkerroute bij Ouddorp vertelt Dennis Notenboom (50) over zijn jarenlange inzet om de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Als voorzitter van stichting WO2GO is hij al sinds de oprichting nauw betrokken bij het vertellen van verhalen die volgens hem te vaak onderbelicht blijven.

De interesse van Notenboom in geschiedenis ontstond al op jonge leeftijd, maar kreeg een duidelijke richting tijdens zijn schooltijd. Een bezoek aan het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon maakte diepe indruk. “Vanaf dat moment was mijn interesse in de Tweede Wereldoorlog echt gewekt,” zegt hij.

Die fascinatie groeide uit tot een concreet initiatief. Notenboom stond aan de basis van WO2GO, met als doel om juist de lokale verhalen zichtbaar te maken. Volgens hem ligt daar een belangrijke lacune. “Veel mensen kennen de grote verhalen, maar niet wat zich hier heeft afgespeeld.”

Zijn betrokkenheid ging jarenlang ver. Naast zijn werk besteedde hij tientallen uren per week aan de stichting. In 2020 kwam daar abrupt een einde aan. Door een combinatie van persoonlijke omstandigheden en de coronaperiode raakte hij overbelast en besloot hij tijdelijk te stoppen. “Ik kon het simpelweg niet meer opbrengen,” blikt hij terug.

Na een periode van rust pakte Notenboom zijn werkzaamheden weer op, zij het in een ander tempo. “Het is nu meer een passieproject. Ik doe het nog steeds met dezelfde motivatie, maar met meer balans.”

Door Internetredactie Omroep Archipel