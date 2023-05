Dorpsraad ontvangt sleutel voor de huiskamer van Achthuizen

Een belangrijke mijlpaal voor Achthuizen, tevens het Dorp van Morgen.

In mei 2023 overhandigde Oost West Wonen de sleutel van het pand aan de Pastoor van Luenenstraat 20 in Achthuizen aan de Dorpsraad. Samen met Oost West Wonen, de gemeente en projectorganisatie Dorp van Morgen heeft de Dorpsraad van Achthuizen het plan gemaakt om hier een huiskamer te realiseren. Een kleinschalige en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud waar bewoners samen kunnen komen, deel kunnen nemen aan activiteiten en hulpvragen kunnen stellen.

Oost West Wonen heeft het pand opgeknapt. De Dorpsraad gaat de komende tijd met vrijwilligers aan de slag om de huiskamer verder in te richten. 21 juni zal de officiële opening van de huiskamer plaatsvinden, waarvoor dorpsbewoners worden uitgenodigd.

Centrale plek in het dorp waar u terecht kunt

Voor de nieuwe huiskamer liggen er plannen klaar voor diverse activiteiten voor jong en oud, zoals koffiemomenten en creatieve middagen. In samenwerking met onder andere maatschappelijk werk, de wijkagent en Oost West Wonen ook inloopuren voor bewoners die hulp nodig hebben.

De huiskamer krijgt daarnaast centrale rol in Achthuizen om bewoners te helpen en stimuleren langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Ook kunnen bewoners die willen helpen zich hier melden als vrijwilliger en hulp bieden bij het doen van boodschappen of kleine klusjes in huis.

“Als we het over leefbaarheidsacties hebben is dit toch wel het ultieme voorbeeld. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij en hopen dat de huiskamer een plek gaat zijn die vóór en door de inwoners wordt ingevuld,” vertelt Arjan Mouthaan, Woonconsulent bij Oost West Wonen.

Belangrijke mijlpaal voor het Dorp van Morgen

“Er was doorzettingsvermogen voor nodig om dit project van de grond te krijgen en we zijn Oost West Wonen zeer dankbaar voor hun steun en investering in het opknappen van deze ruimtes. Op deze manier is het mogelijk gemaakt dat wij in Achthuizen dit prachtige project gestart zijn,” vertelt Jacqueline Lavooy, namens de Dorpsraad van Achthuizen.

Lisa van Gelder uit de projectgroep Dorp van Morgen, vult aan: “De oplevering van de huiskamer is een belangrijke mijlpaal voor het Dorp van Morgen. De huiskamer zal een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van inwoners uit Achthuizen. Vanuit de huiskamer kunnen betrokken dorpsbewoners en professionals met elkaar samenwerken door het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor inwoners uit het dorp.”

Het Dorp van Morgen is ontstaan uit een van de werkgroepen van het programma toekomstbestendig leven op Goeree-Overflakkee, waar in totaal meer dan 20 organisaties uit de regio een bijdrage aan leveren.