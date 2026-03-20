Dr. Paul van der Velden Prijs voor project tegen wachttijden bij medicijnen





In Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk is de tweede Dr. Paul van der Velden Prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan het meest ondernemende en innovatieve project binnen zorgorganisatie CuraMare. Uit tien inzendingen selecteerde de beoordelingscommissie vier genomineerden, die hun ideeën mochten presenteren tijdens het evenement. De winnaar werd het project ‘Transmurale samenwerking herhaalmedicatie in de regio’, een samenwerking tussen Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Delta Dokters en de Apothekerscoöperatie Zuid-Hollandse eilanden.

Het project richt zich op het vereenvoudigen van het aanvragen van langdurige medicatie voor patiënten. Vaak is onduidelijk bij welke zorgverlener iemand moet zijn voor een herhaalrecept, wat leidt tot onnodige telefoontjes, vertragingen en extra administratieve lasten. Door duidelijke afspraken in de hele zorgketen kunnen patiënten die langdurig dezelfde medicatie gebruiken, hun vervolgmedicatie direct bij de apotheek aanvragen. Artsen hoeven dan niet telkens een nieuw herhaalrecept uit te schrijven.

De prijs werd uitgereikt op donderdag 12 maart 2026 in Nieuw Rijsenburgh. Het projectteam ontving de onderscheiding uit handen van de familie van Paul van der Velden, de voormalig oncoloog van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De prijs is een eerbetoon aan zijn innovatieve en samenwerkingsgerichte manier van werken. Paul van der Velden overleed op 7 december 2024, maar zijn gedachtegoed wordt door de prijs voortgezet, vooral binnen een netwerkorganisatie als CuraMare, waar innovatie centraal staat.

Door Internetredactie Omroep Archipel