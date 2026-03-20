RGO College-leerlingen leren ondernemerschap met eigen bedrijf

Vrijdag 20 maart 2026

Leerlingen van leerjaar 3 van het RGO College in Middelharnis leren sinds begin schooljaar 2025/2026 wat het betekent om ondernemer te zijn. Gedurende twee maanden zetten mavo-, havo- en atheneumleerlingen hun eigen bedrijf op, van idee tot verkoop. Ze maken zelf producten, beheren hun eigen geld en leren hoe je een bedrijf runt.

Tijdens het project ontwerpen de leerlingen onder andere 3D-producten zoals spelletjes, kaarsen, pasjeshouders en sleutelhangers. Ook technieken als lasersnijden en tassen bedrukken worden gebruikt om unieke creaties te maken. Naast ontwerpen leren ze ook praktische zaken zoals het schrijven van een ondernemingsplan, het bijhouden van de boekhouding en het bepalen van prijzen.

Het project wordt afgesloten met een marktdag op 26 maart 2026, van 13:00 tot 14:30 uur in de aula van het RGO College. Daar presenteren de leerlingen hun producten aan het publiek en oefenen ze met promotie, presentatie en klantbenadering. Iedereen is welkom om de jonge ondernemers te steunen.

Door Internetredactie Omroep Archipel

