Nieuwe MFA in Sommelsdijk geïnspireerd op de 'juunrenne' van vroeger

Vrijdag 20 maart 2026

Op donderdag 19 maart 2026 is de bouwovereenkomst ondertekend voor de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) aan de Groene Zoom in Sommelsdijk. In dit gebouw komen straks OBS J.C. van Gent, wijkvereniging De Zwaluw, kinderopvang Kibeo en een gymzaal samen.

Met de ondertekening gaat het project een nieuwe fase in, waarin de plannen voor het gebouw verder worden uitgewerkt. Wethouder Berend Jan Bruggeman: "Met deze stap komen we weer dichter bij een mooie, nieuwe plek voor onderwijs, opvang en ontmoeting in Sommelsdijk. Samen met onze partners werken we aan een gebouw dat klaar is voor de toekomst."

Al in 2022 zijn de eerste bijeenkomsten gehouden over het plan. Inwoners en betrokken partijen hebben vanaf het begin kunnen meedenken over de plannen en hun mening kunnen geven. Zo was er onrust over toenemende verkeersdrukte en overlast van hangjongeren, en werd gevraagd om het behoud van een groen uitzicht en een landelijke uitstraling van het gebouw. De optimistische planning was destijds om in 2023 open te gaan. Door de tijd die de vergunningsaanvragen in beslag namen, werd dit later bijgesteld naar 2025. De realisatiefase staat nu gepland voor het tweede kwartaal van 2027.

Het eerste ontwerp van de MFA sluit aan bij de omgeving van Sommelsdijk. Het gebouw is geïnspireerd op de ‘juunrenne’, een traditionele uienschuur uit de streek. "Ook wordt het gebouw duurzaam en natuurinclusief. Er is aandacht voor het hergebruik van materialen en voor planten en dieren in de omgeving", meldt de gemeente Goeree-Overflakkee.

Op de foto v.l.n.r.:
Zittend: Albert Jan van de Breevaart (aannemerCové (bestuurder OOVI), JozienNuytemans (teamleider Vastgoed gemeente G-O) en Jack IJzelenberg (DWT installatiegroep)
Staand: Wethouder Berend Jan Bruggeman, Arie Cové (bestuurder OOVI), Jozien de Wit (schoolleider OBS J.C. van Gent) en Jan Pas (projectleider gemeente G-O)

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Spreidingswet dwingt gemeente tot opvang, discussie over locaties uitgesteld
Spreidingswet dwingt gemeente tot opvang, discussie over locaties uitgesteld
RGO College-leerlingen leren ondernemerschap met eigen bedrijf
RGO College-leerlingen leren ondernemerschap met eigen bedrijf
Dr. Paul van der Velden Prijs voor project tegen wachttijden bij medicijnen
Dr. Paul van der Velden Prijs voor project tegen wachttijden bij medicijnen
Brommerrijder gewond bij eenzijdig ongeval
Brommerrijder gewond bij eenzijdig ongeval
Lijsttrekker Thomas Kom over de winst van TOG: 'Ik ben nog steeds sprakeloos'
Lijsttrekker Thomas Kom over de winst van TOG: 'Ik ben nog steeds sprakeloos'
Trots op Goeree-Overflakkee grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen
Trots op Goeree-Overflakkee grote winnaar gemeenteraadsverkiezingen
Prokkelduo actief tijdens gemeenteraadsverkiezingen
Prokkelduo actief tijdens gemeenteraadsverkiezingen
Politie zoekt getuigen na frontale aanrijding op N59
Politie zoekt getuigen na frontale aanrijding op N59
Stemmers aan het woord bij Het Diekhuus in Middelharnis
Stemmers aan het woord bij Het Diekhuus in Middelharnis
Nasleep crash Nieuwe-Tonge: tuin vol glas, pony's noodgedwongen op stal
Nasleep crash Nieuwe-Tonge: tuin vol glas, pony's noodgedwongen op stal