Nieuwe MFA in Sommelsdijk geïnspireerd op de 'juunrenne' van vroeger





Op donderdag 19 maart 2026 is de bouwovereenkomst ondertekend voor de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) aan de Groene Zoom in Sommelsdijk. In dit gebouw komen straks OBS J.C. van Gent, wijkvereniging De Zwaluw, kinderopvang Kibeo en een gymzaal samen.

Met de ondertekening gaat het project een nieuwe fase in, waarin de plannen voor het gebouw verder worden uitgewerkt. Wethouder Berend Jan Bruggeman: "Met deze stap komen we weer dichter bij een mooie, nieuwe plek voor onderwijs, opvang en ontmoeting in Sommelsdijk. Samen met onze partners werken we aan een gebouw dat klaar is voor de toekomst."

Al in 2022 zijn de eerste bijeenkomsten gehouden over het plan. Inwoners en betrokken partijen hebben vanaf het begin kunnen meedenken over de plannen en hun mening kunnen geven. Zo was er onrust over toenemende verkeersdrukte en overlast van hangjongeren, en werd gevraagd om het behoud van een groen uitzicht en een landelijke uitstraling van het gebouw. De optimistische planning was destijds om in 2023 open te gaan. Door de tijd die de vergunningsaanvragen in beslag namen, werd dit later bijgesteld naar 2025. De realisatiefase staat nu gepland voor het tweede kwartaal van 2027.

Het eerste ontwerp van de MFA sluit aan bij de omgeving van Sommelsdijk. Het gebouw is geïnspireerd op de ‘juunrenne’, een traditionele uienschuur uit de streek. "Ook wordt het gebouw duurzaam en natuurinclusief. Er is aandacht voor het hergebruik van materialen en voor planten en dieren in de omgeving", meldt de gemeente Goeree-Overflakkee.

Op de foto v.l.n.r.:

Zittend: Albert Jan van de Breevaart (aannemerCové (bestuurder OOVI), JozienNuytemans (teamleider Vastgoed gemeente G-O) en Jack IJzelenberg (DWT installatiegroep)

Staand: Wethouder Berend Jan Bruggeman, Arie Cové (bestuurder OOVI), Jozien de Wit (schoolleider OBS J.C. van Gent) en Jan Pas (projectleider gemeente G-O)

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel