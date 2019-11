Drie slachtoffers bij aanrijding N215

Op maandagavond 18 november 2019 zijn drie personen gewond geraakt bij een aanrijding op de N215 tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge. Een van de voertuigen draaide vanaf de Groeneweg de N215 op en had daarbij een ander voertuig, komende uit Middelharnis, over het hoofd gezien. Een slachtoffer is met spoed overgebracht naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De andere twee gewonden zijn naar het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland vervoerd. Tweeten Previous Next

