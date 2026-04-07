Regenboogwimpel in Dirksland voor derde keer gestolen





Bij een centrum voor fysiotherapie in Dirksland is voor de derde keer de regenboogwimpel verwijderd. Het bedrijf meldt op social media dat op camerabeelden te zien is hoe vijf jonge mannen met capuchons doelgericht de wimpel van de vlaggenmast trekken en binnen enkele seconden weer verdwijnen.

Het bedrijf heeft de wimpel inmiddels zo'n twee jaar hangen. "Aanvankelijk dacht ik, naïef, dat de wimpel weggewaaid was toen de eerste verdwenen was. De tweede heeft niet zo lang gehangen en deze derde hing nog maar twee of drie weken", vertelt praktijkeigenaar Netty Westhoeve. Er is aangifte gedaan bij de politie. De fysiotherapeut is niet van plan de beelden online te zetten. "Liever zou ik met hen in gesprek willen gaan", geeft ze aan.

Op de Facebookpagina wordt dieper ingegaan op de impact. "Het raakt ons. Niet alleen omdat er opnieuw iets van ons is vernield of weggenomen, maar vooral om waar deze wimpel voor staat. Bij Fit & Fysio Dirksland willen wij dat patiënten, cliënten én medewerkers zich welkom en veilig voelen, ongeacht afkomst, beperking, geloof, huidskleur, gender, geaardheid of wie je verder ook bent. Juist daarom voelt dit niet als een onschuldige grap, maar als een signaal dat sommige mensen kennelijk vinden dat anderen er minder mogen zijn. En dat is voor ons onacceptabel."

Ook wordt beloofd dat de regenboogwimpel zeker terugkomt. "Wij blijven uitdragen waar wij voor staan: een praktijk waarin respect, veiligheid en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn. Voor iedereen", besluit het bedrijf.

Door Internetredactie Omroep Archipel