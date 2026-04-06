Oprichter Piet Bal blikt terug: 50 jaar Omloop van Menheerse





Wat begon als een spontaan idee na een volleybalwedstrijd, groeide uit tot een begrip op Goeree-Overflakkee. Op maandag 27 april 2026 beleeft de Omloop van Menheerse in Middelharnis zijn 50ste editie. Oprichter Piet Bal, inmiddels bijna 80 jaar, kijkt met trots terug op het ontstaan en de ontwikkeling van het hardloopevenement.

Door Redactie Op de Hoagte

“Ik ben geboren in Dirksland op de Straatdijk. Mijn vader had daar een kruidenierswinkel,” vertelt Bal. Na jaren op zee vestigde hij zich in Middelharnis, de plek waar het evenement zou ontstaan. “Vandaar de Omloop van Menheerse.”

Ontstaan aan de bar

De oorsprong van de Omloop ligt niet op de atletiekbaan, maar in de kantine. “Dat is eigenlijk een beetje geboren in de derde helft. Na een wedstrijd volleyballen,” herinnert Bal zich. In die tijd ontbrak het volgens hem aan activiteiten op Koninginnedag. “Daar is eigenlijk niet zoveel meer in Middelharnis. Wat kunnen we eens doen om weer een beetje leven in de brouwerij te krijgen?”

Met een groep van zo’n twintig tot dertig vrijwilligers werd de eerste editie georganiseerd. Die trok direct 160 tot 170 deelnemers. “Het was gewoon een prestatieloop. De eerste keer.”

Van lokaal initiatief tot regionaal evenement

Waar de eerste edities vooral door lokale deelnemers werden gelopen, groeide het evenement al snel uit tot een regionale trekpleister. “In het begin zag je 90 procent Flakkeenaars. En als je nu gaat kijken, zo nu en dan kom ik er een tegen.”

De aantrekkingskracht zit volgens Bal in de laagdrempeligheid van de afstand en de sfeer rond Koningsdag. Met een parcours van ongeveer 6,8 kilometer is het evenement toegankelijk voor een breed publiek. “Het is voor iedereen een leuke prestatie,” benadrukt hij.

Voor toppers én recreanten

Door de jaren heen verschenen ook steeds sterkere lopers aan de start. “Dan liepen die jongens dat in 21 minuten. Ja, dat is toch een aardige snelheid,” zegt Bal. Toch ligt voor hem de waarde van het evenement niet alleen bij de snelste tijden.

“Is de nummer laatst niet net zo belangrijk als de nummer één?” stelt hij. Hij herinnert zich een oudere deelneemster die op haar eigen tempo finishte. “Die kwam ook binnen het uur over de finish. Voor die vrouw was het ook een topprestatie.” Die gedachte leeft nog altijd binnen de organisatie: de Omloop is er voor iedereen, van fanatieke wedstrijdloper tot beginnende hardloper.

Veranderingen door de jaren heen

In de loop der tijd veranderde het parcours meerdere keren. Oorspronkelijk liep het traject volledig om het dorp heen, later werd het aangepast door ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de organisatie professionaliseerde, mede door strengere veiligheidseisen.

“Toen waren de veiligheidseisen nog niet zo streng. Tegenwoordig moet je bij een oversteek haast twintig man hebben staan,” aldus Bal. Waar vroeger samenwerking met de lokale politie volstond, is het organiseren van een evenement inmiddels complexer geworden.

Blijvende impact

De impact van de Omloop reikt verder dan alleen de wedstrijddag. Voor veel deelnemers vormt het evenement een eerste kennismaking met hardlopen. “Ik ben zelf ook iemand die door de Omloop van Menheerse ben gaan hardlopen,” klinkt het vanuit de studio.

Die rol als opstapje naar een actieve levensstijl maakt het evenement volgens betrokkenen extra waardevol. De combinatie van sport, ontmoeting en Koningsdag zorgt jaarlijks voor een unieke sfeer in het centrum van Middelharnis.

Jubileumeditie

De 50e editie op maandag 27 april 2026 belooft een feestelijke te worden, met naast de traditionele loop ook jeugdwedstrijden en extra activiteiten. De organisatie hoopt opnieuw honderden deelnemers te verwelkomen.

Voor Bal is het vooral bijzonder om te zien wat er uit zijn idee is voortgekomen. Wat begon als een initiatief om het dorp nieuw leven in te blazen, is uitgegroeid tot een traditie die generaties verbindt.

