Surfer overleden na vermissing op Grevelingenmeer





Zondagmiddag 5 april 2026 is de KNRM tweemaal uitgerukt naar het Grevelingenmeer bij Ouddorp. De eerste melding betrof een omgeslagen zeilboot. De KNRM heeft hulp verleend aan de betrokken.

Kort daarna volgde een tweede melding, ditmaal van een vermiste surfer. Hierop werd een grootschalige zoekactie opgestart. Meerdere reddingsboten van de KNRM doorzochten het Grevelingenmeer, een politiehelikopter zocht vanuit de lucht mee. Ook de brandweer werd ingezet en maakte gebruik van sonarapparatuur om het water af te speuren.

Na een langdurige zoektocht is de vermiste surfer overleden aangetroffen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel