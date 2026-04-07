Surfer overleden na vermissing op Grevelingenmeer

Surfer overleden na vermissing op Grevelingenmeer - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 7 april 2026

Zondagmiddag 5 april 2026 is de KNRM tweemaal uitgerukt naar het Grevelingenmeer bij Ouddorp. De eerste melding betrof een omgeslagen zeilboot. De KNRM heeft hulp verleend aan de betrokken. 

Kort daarna volgde een tweede melding, ditmaal van een vermiste surfer. Hierop werd een grootschalige zoekactie opgestart. Meerdere reddingsboten van de KNRM doorzochten het Grevelingenmeer, een politiehelikopter zocht vanuit de lucht mee. Ook de brandweer werd ingezet en maakte gebruik van sonarapparatuur om het water af te speuren.

Na een langdurige zoektocht is de vermiste surfer overleden aangetroffen.

Door Internetredactie Omroep Archipel

