Gemeente houdt inwonersonderzoek over recreatie en toerisme

Gemeente houdt inwonersonderzoek over recreatie en toerisme - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 7 april 2026

Goeree-Overflakkee doet als pilotgemeente mee aan een aankomend inwonersonderzoek over recreatie en toerisme op het eiland. De provincie Zuid-Holland laat dit onderzoek medio april 2026 uitvoeren. De resultaten van het onderzoek vormen belangrijke input voor de actualisatie van de toeristisch-recreatieve visie van Goeree-Overflakkee.

Het onderzoek is het vervolg op het provinciale onderzoek ‘Bestemming in Balans’. Hierin stond de vraag centraal hoe bestemmingen in balans kunnen blijven terwijl het aantal dag- en verblijfsrecreanten groeit. Aan de ene kant biedt toerisme op Goeree-Overflakkee kansen voor de lokale economie, maar het kan ook een negatieve invloed hebben op de natuur, het verkeer en de leefomgeving.

Het onderzoek geeft een actueel en representatief beeld van de ervaringen en percepties van inwoners. Ook laat het zien wat goed gaat en waar extra aandacht nodig is. De uitkomsten helpen om het plan voor toerisme en recreatie te verbeteren en om goede keuzes te maken.

Een willekeurige groep inwoners ontvangt per post een uitnodiging om via een link de vragenlijst in te vullen. Deze enquête is anoniem, maar via postcodes kan worden vastgesteld welke woonkernen deelnemen, waardoor gerichte analyses mogelijk zijn.

Door Internetredactie Omroep Archipel

