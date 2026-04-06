Radioprogramma Op de Hoagte live vanuit Streekmuseum Sommelsdijk

Maandag 6 april 2026

Het radioprogramma Op de Hoagte komt woensdag 8 april 2026 live vanuit het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Tussen 19:00 en 21:00 uur worden luisteraars meegenomen terug in de tijd, rechtstreeks vanuit een authentieke Flakkeese huiskamer.

Presentatoren Maarten de Korte en Mark Lagendijk gaan in gesprek met bijzondere gasten, waaronder Bertrand van den Boogert, Wim van Ham, Monica van de Ridder en Gerdie Schellevis.

De uitzending staat in het teken van de rijke geschiedenis van Goeree-Overflakkee. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer visserstruien, de watersnood, de komst van elektriciteit en de mysterieuze “schat van Flakkee”.

Te beluisteren via:
Ether: 105.6 FM (west) en 105.9 FM (oost)
App van Omroep Archipel (Google Play en App Store)
Live player via de website.
KPN, XS4ALL, Telfort: kanaal 1071
Telfort, Edutel, Lijbrandt Telecom, Solcon: kanaal 2158 en 3168
Ziggo: kanaal 918
Delta: kanaal 800

Door Internetredactie Omroep Archipel

