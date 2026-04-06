Gewichtheffen kent geen leeftijd: Marlies (65) gaat naar EK en WK





Marlies van Adrighem uit Stad aan ’t Haringvliet is 65 jaar, maar pas vier jaar actief in het gewichtheffen. Na enkele jaren trainen komt ze in juni 2026 in actie tijdens het EK en gaat ze in september 2026 naar het WK in Griekenland.

“Voor mijn leeftijd kan ik aardig wat tillen, terwijl ik zelf altijd wel vind dat het beter of zwaarder moet”, vertelt ze. Ze heeft als recreant ook al meegedaan aan vriendschappelijke wedstrijden, maar het begon pas echt vorm te krijgen bij een wedstrijd in België. Daar deed iemand aan mee die bij dezelfde sportschool aan gewichtheffen doet. Met een groepje ging Marlies hier naartoe. “Je helpt elkaar met de voorbereiding en de warming-up. En toen dacht ik: dit kan ik misschien ook wel.”

Techniek

Gewichtheffen is een jurysport. Van de drie aanwezige juryleden moeten er twee de lift goedkeuren. “Er wordt gelet op techniek: of je op een goede manier de lift uitvoert en of je niet een hapering erin hebt”, legt ze uit. “Bij de snatch is mijn max tot nu toe dertig kilo en bij de clean and jerk veertig kilo." Bij de snatch breng je de halter met gewichten vanaf de grond met één beweging boven je hoofd. Bij de clean and jerk breng je hem vanaf de grond eerst naar je schouders en dan stoot je hem pas door.

Marlies komt op het kampioenschap uit in de categorie 65-70 jaar en in de gewichtsklasse 77-86 kilo. Haar coach, Martijn Poortvliet, geeft aan dat het in principe een normale wedstrijd is. “Maar de druk ligt iets hoger, want het is in het buitenland. En het is allemaal wat groter. In plaats van met dertig, veertig of vijftig man heb je met 600 man te maken.” Toch kijkt hij niet te veel naar andere deelnemers. “Je moet je eigen ding doen. Het is ook de vorm van de dag die het gaat bepalen”, blikt hij vooruit.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel