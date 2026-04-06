Wegwerkzaamheden aan Oudelandsedijk in Dirksland





Op dinsdag 7 april 2026 starten de wegwerkzaamheden aan de Oudelandsedijk in Dirksland. De weg krijgt nieuw asfalt en belijning. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en met dinsdag 12 mei 2026 duren.

De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te begeleiden en om te leiden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fasen, zodat de overlast zo veel mogelijk beperkt blijft. Wanneer fase één wordt uitgevoerd, blijft de weg van fase twee begaanbaar, en andersom.

De eerste fase loopt vanaf de kruising Oudelandsedijk/Korteweegje tot halverwege de inrit van Comgoed. Deze fase begint op 7 april en eindigt op 28 april 2026. Daarna start fase twee vanaf Comgoed tot en met de kruising met de Armenweg. Deze werkzaamheden moeten op 12 mei 2026 zijn afgerond.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel