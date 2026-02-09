Leerlingen RGO Beroepscampus tonen vakkennis bij regionale Skills Talents

Leerlingen van de RGO Beroepscampus hebben onlangs deelgenomen aan de regionale kwalificatiewedstrijden van de vmbo Skills Talents, waarin zij hun vakvaardigheden vertoonden door middel van praktische beroepsopdrachten. De competitie, die leerlingen de kans biedt om hun kennis en technische vaardigheden te demonstreren, vond plaats na de voorrondes op school.

In de categorie Groen/Tuinaanleg werkten Rowen Westdijk en Fenno Kampen aan de aanleg van een tuin op basis van een werktekening. Ze voerden verschillende taken uit, waaronder straatwerk, beplanting en het planten van een boom, en eindigden op de tweede plaats. In Bouwen, Wonen & Interieur maakten Niels Kardux, Maud Kievit, Sven Fleuren en Gerjan Hobbel een technisch werkstuk met complexe verbindingen. Hoewel het werkstuk niet volledig afgerond werd, behaalden de vierdeklassers een tweede plaats en de derdeklassers eindigden op de derde plek.

In de Horeca, Bakkerij & Recreatie sector maakten Indy Netten, Boaz Vletter, Wies Lambrechtse en Lieke Moijses gevulde buns met oesterzwam, zalm en roomkaas. Daarnaast ontwierpen zij een menu-poster die bij de gerechten paste. In Produceren, Installeren & Energie werkten Stijn Kok, Rick Moerkerke, Boaz Sandifort en Quinten van Dam aan een bordwerkstuk voor een cv-installatie en elektra. Hoewel ze de opdracht niet volledig afronden, werd hun samenwerking en aanpak gewaardeerd door de jury.

In de Mobiliteit & Transport categorie moesten CJ Alican van Staveren van der Linde, Bruce Bouwman, Gijs Klem en Dirk Buijs een pallet veilig inladen en een storingsprobleem in de verlichting verhelpen. Ook moesten ze de dynamo testen. In Dienstverlening & Producten werkten Sil van der Heijden, Levi van Oostenbrugge, Dave Crezee en Pascal Olvers onder tijdsdruk aan het ontwerpen van een flyer en presentatie, en gingen zij aan de slag met graveren.

Tot slot maakten Djesslyn Brederveld en Emily Vroedsteijn in Groen/Bloemwerk een bloemstuk en boeket, gebaseerd op een moodboard dat ze zelf hadden ontworpen.

Hoewel geen van de RGO-teams zich wist te kwalificeren voor de landelijke finale, die alleen voor de eerste plaats is weggelegd, werden de inspanningen van de leerlingen erkend. Caroline van der Woude, directeur van de RGO Beroepscampus, noemde de deelname aan de wedstrijd een voorbeeld van het praktijkgerichte onderwijs dat de school biedt. “De onderlinge samenwerking en inzet zijn kenmerkend voor deze wedstrijden,” aldus Van der Woude.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



Door Internetredactie Omroep Archipel