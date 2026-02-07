Nieuwe aanwinst KNRM gericht op duurzaamheid

Bij de KNRM in Ouddorp worden twee reddingsboten vervangen door modernere en geavanceerdere types. Inmiddels is één boot vervangen: de Baron van Lynden, die bijna 25 jaar dienstdeed. In de plaats daarvan is nu de Bert en Anneke Knape in gebruik genomen. Vrijdag 6 februari 2026 vond de officiële overdracht plaats door de kinderen van het inmiddels overleden echtpaar, aan wie de nieuwe aanwinst haar naam dankt.

Door Ron Broekhart

Rigid Inflatable Boat

Volgens woordvoerder John Brökling was vervanging noodzakelijk. "We hebben met die boot hele mooie, maar ook trieste dingen meegemaakt. De boot heeft ontzettend veel reddingen verricht", vertelt hij. De nieuwe aanwinst is groter dan de twee andere reddingsboten van het station en beschikt over meer werkruimte. In plaats van drie is er nu plaats voor vier bemanningsleden. "Het is geen RIB (Rigid Inflatable Boat), dus geen opblaasbare boot, maar een aluminium boot uit één stuk. De aandrijving gebeurt niet met schroeven, maar met waterjets. Doordat de boot groter is, kunnen we ter plekke eerste hulp verlenen aan gewonden. Bovendien is alle benodigde apparatuur standaard aan boord. Dat betekent dat we bij iedere inzet alles direct beschikbaar hebben, en dat is een groot voordeel", aldus Brökling, die net als zijn collega’s als vrijwilliger actief is bij de KNRM.

Frituurvet

De nieuwe reddingsboot vaart op plantaardige brandstof. De KNRM heeft sinds 2026 een nieuwe strategie ingevoerd, met vier speerpunten, waarvan duurzaamheid er één is. “Deze boot vaart op HVO, een speciaal soort diesel op plantaardige basis. Het is geen frituurvet, maar het komt er qua oorsprong en zelfs qua geur wel dichtbij,” legt Brökling uit. De andere speerpunten van de reddingsmaatschappij zijn mens, techniek en samenwerking.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.



