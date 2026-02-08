De schietsport draait om discipline, veiligheid en plezier

Schietsport wordt vaak geassocieerd met geweld en gevaar, maar bij schietvereniging Raak de Roos staan veiligheid en sportiviteit voorop. De vereniging uit Ouddorp bestaat ruim 65 jaar en heeft, volgens de bestuursleden Jack Westhoeve en Leen Bleumink, nog nooit een incident gehad. “Alles gebeurt gewoon op een normale, veilige manier,” zegt Jack.

Door Redactie Op de Hoagte

Voor wie lid wil worden, zijn er strikte regels. Een lid begint doorgaans met een klein kaliber wapen, zoals een .22-pistool of -karabijn. Daarna moet men het wapen leren beheersen en aantonen dat het hoofdzakelijk voor de schietsport gebruikt wordt. De schutters zijn verplicht minimaal 18 keer per jaar te schieten en dit te laten afstempelen in een logboek. “Dan krijg je weer een weegmoment dat de politie je door de molen haalt. Of er veranderingen zijn in je persoonlijke omstandigheden. Of als er bepaalde dingen gebeurd zijn. Dan kunnen ze je dat verlof weigeren na dat jaar,”

Om lid te worden betaalt men een inschrijfgeld en contributie voor het eerste jaar, inclusief lidmaatschap van de overkoepelende sportorganisatie KNSA. Het totaalbedrag ligt rond de 250 euro. Daarna betaalt men alleen de verenigingscontributie en KNSA-contributie, afhankelijk van de jaarlijkse kosten. Patronen kosten bijvoorbeeld 7 euro voor 50 stuks bij een .22-wapen, terwijl grotere kalibers duurder zijn.

Veiligheid

Veiligheid en wettelijke regels zijn cruciaal. Wapens en munitie moeten apart worden opgeslagen in een echte wapenkluis, en wie zijn wapen vervoert, moet dit op de kortste en veiligste route doen. “Je mag hem niet voorhand hebben. Niet naast je op de voorstoel,” benadrukt een lid. Ook moeten schutters hun wapens bij de politie registreren en laten controleren, bijvoorbeeld na aankoop of bij verlenging van het wapenverlof.

Naast de praktische kant van het lidmaatschap biedt de vereniging een sociale en sportieve omgeving. Schietsport is een individuele sport, maar leden kunnen deelnemen aan interne competities en nationale of internationale wedstrijden. Voor wedstrijden in het buitenland is een Europese vuurwapenpas vereist, die in alle EU-landen erkend wordt.

De hobby kent ook een technische kant. Sommige leden kiezen ervoor om hun munitie zelf te herladen, niet alleen om kosten te besparen, maar ook om de prestaties van hun wapen te optimaliseren. “Dat is een hobby aan zich, dat herladen. Er is geen einde in zicht wat dat betreft,” zegt bestuurslid Jack Westhoeve. Luchtwapens vormen een goedkoper alternatief voor wie wil oefenen zonder grote kosten voor munitie.

Hoewel schietsport bij sommigen een negatief imago heeft door incidenten zoals in Alphen aan den Rijn, benadrukken de leden dat hun vereniging zich onderscheidt door discipline en veiligheid. “Iedereen waar je mee praat, van joh, ik doe een schietsport… die denken dat je een of andere levensgevaarlijke cowboy bent. Die hebben geen idee wat het allemaal inhoudt om in Nederland dit te kunnen doen,”

Raak de Roos is open voor nieuwe leden die de Nederlandse nationaliteit hebben en een VOG kunnen aanvragen. “Als mensen geïnteresseerd zijn in de schietsport… zijn ze van harte welkom om eens een keertje te komen kijken. Dan kunnen ze ervaren wat het is om te schieten,” zeggen beide bestuursleden enthousiast.

