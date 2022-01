Duurzaamheidslening nu ook voor doe-het-zelvers

Inwoners van Goeree-Overflakkee die hun woning willen verduurzamen kunnen ook in 2022 via de gemeente een duurzaamheidslening afsluiten. De gemeente wil hiermee inwoners helpen om hun huis te verduurzamen. Sinds kort kunnen mensen die hun huis zelf verbouwen ook aanspraak maken op de lening. Ook is het maximale bedrag verhoogt van 12.500 naar 25.000 euro.

Met de duurzaamheidslening kunnen huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden geld lenen om energiebesparende aanpassingen aan hun woning te financieren. Inwoners kunnen bijvoorbeeld geld lenen om zonnepanelen te plaatsen of de woning te isoleren. Hierdoor daalt de energierekening en neemt de waarde van het huis toe.

Doe-het-zelvers

Een duurzaamheidslening aanvragen via de gemeente Goeree-Overflakkee is al enige tijd mogelijk. De lening kon tot nu toe alleen aangevraagd worden voor aanpassingen die uitgevoerd werden door professionele bedrijven. Vanaf nu is het ook mogelijk om de lening aan te vragen voor maatregelen die inwoners zelf uitvoeren. Lees hier meer over de duurzaamheidslening en de voorwaarden.