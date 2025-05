Een mijlpaal voor het G-team van De Jonge Spartaan

Het was feest bij voetbalvereniging De Jonge Spartaan in Middelharnis, zaterdag 10 mei 2025. Het G-team vierde het 10-jarig jubileum. In het G-team spelen voetballers met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Voorzitter Jan Peter Robijn sprak het team en de vele toeschouwers toe. “Waar ik ook en met mij heel velen mega van kan genieten is als ik jullie zie spelen. Het plezier, het teamwork onder elkaar dat is zo leuk om te zien en dat geeft enorm veel energie.”

Serieus

Chris van der Weele traint het G-team al sinds de oprichting en werd door het bestuur van de voetbalclub in het zonnetje gezet.

“Je ziet gewoon dat deze jongens een voldoening hebben in hun spelletje”, vertelt de trainer. “Ze kunnen hier hun eigen dingen doen. Maar ze zijn echt onderdeel van deze club. Ze zijn echt een serieus gewoon lid. Ze worden serieus genomen. Iedereen ziet ze, iedereen spreekt ze aan. Dus voor de jongens niet alleen voetbal, maar ook gewoon een stuk van hun leven. Dat vind ik mooi om te zien.”

De eerste vijf jaar van het bestaan van de Jonge Spartaan vanaf 2001, speelde het team op het terrein van stichting De Zuidwester. Veel bewoners stonden langs de lijn en gaven aan zelf te willen spelen. Er werden op het terrein regelmatig wedstrijden georganiseerd en uiteindelijk is daar, op initiatief van Sabine de Jonge en Ilvia Witte-Kooijman, het G-team uit ontstaan.

“En zo zijn de jongens bij ons terechtgekomen en sindsdien voetballen zij nu al tien jaar bij De Jonge Spartaan, met de mooie, blauwe, zwarte kleuren. Daar zijn zij trots op en de club is er ook trots op.”

Burgemeester

Burgemeester Ada Grotenboer-Dubbelman kwam de club en het team feliciteren met het jubileum en deed de aftrap. “Sporten is sowieso belangrijk voor mensen”, zegt ze. “Maar samen sporten is heel erg belangrijk. Zo'n team als hier, het G-team dat nu tien jaar bestaat, laat zien dat je dan ook enorm groeit als sporter, maar ook als mens. Dat je samen dingen doet, dat is heel erg belangrijk. Onderdeel zijn van de samenleving. We doen het met elkaar en dat gebeurt hier.”

George Montfoort speelt al sinds het begin in 2015 bij het G-team “Ik vind het hartstikke leuk om te voetballen”, zegt hij. “Ik vind het ook heel belangrijk. Ik heb een beperking, maar ik wil heel graag gewoon eigenlijk behandeld worden. Net als normale mensen. Die kunnen ook sport en leuke dingen doen. En dit voetbal is voor mij heel goed. Ik heb heel lieve trainers die me helpen en daar ben ik hartstikke blij mee.”

Groeien

“Ik zie die jongens groeien”, zegt trainer Chris. “Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Ze respecteren zichtzelf, ze worden gerespecteerd. Ze worden hier als persoon hier gezien. Dat is voor mij het hoogtepunt.”

Tijdens het feestweekend speelde het G-team een wedstrijd tegen hun allereerste tegenstander ooit, het G-team van Zinkwegse Boys uit Oud-Beijerland. In 2025 werd de wedstrijd met dubbele cijfers verloren. Dit keer eindigde de wedstrijd in een keurige 5-5.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel