Eerste Oekraïense vluchtelingen verhuizen in juni naar flexwoningen

De eerste Oekraïense vluchtelingen op Goeree-Overflakkee verhuizen naar verwachting half juni 2024 naar de flexwoningen in Middelharnis. Op dit moment staan alle 111 flexwoningen op hun plek aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis. De laatste hand wordt nu gelegd aan de afwerking van de woningen.

In de komende tijd worden voorzieningen als water, elektriciteit en riolering aangelegd. In de periode daarna moeten installaties zoals de warmtepomp goed ingeregeld worden. Daarna komen stapsgewijs de eerste bewoners. Ook na de zomervakantie gaat buiten het werk zoals het aanleggen van bestrating nog even door. Dan komen er ook nog bewoners voor het tweede deel van de woningen. De vergunning is inmiddels ook verleend.

Voor gemeente Goeree-Overflakkee en woningcorporatie Oost West Wonen is de naderende oplevering een belangrijk moment. "De Oekraïense vluchtelingen kijken vol verwachting uit naar het moment dat ze de sleutel krijgen", vertelt Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder Oost West Wonen. "En wij met hen. We gunnen hen een veilige, stabiele en rustige plek." Dat beaamt wethouder Daan Markwat. "We zijn blij dat we dit voor onze Oekraïense vluchtelingen hebben kunnen realiseren. Oplevering van de woningen geeft ons – ook letterlijk – de ruimte om in te zetten op onze andere opgaven."

Op dit moment worden 300 Oekraïners op verschillende locaties op Goeree-Overflakkee opgevangen. Dat zijn tijdelijke locaties, die in een aantal gevallen ook gehuurd worden. De gemeente probeert huurovereenkomsten zo lang als nodig is te verlengen. Voor vakantiewoningen is dat wel lastig. De gemeente wil in elk geval één van de opvanglocaties zo snel als mogelijk inzetten voor de huisvesting van 40 statushouders. Dat is het voormalige gemeentehuis in Dirksland. Dat kan pas als de Oekraïense vluchtelingen zijn verhuisd.



